"Mândria asta inutilă" Delia, dată de gol de fosta ei dansatoare. Andreea Popescu a spus ce se întâmpla pe vremea când o însoțea la toate evenimentele

Andreea Popescu se poate numi o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Fosta dansatoare a Deliei se bucură de o carieră de succes la care a muncit ani la rând, dar și de o familie minunată, pe care a construit-o alături de soțul său.

Deși a ajuns într-un punct în care nu își poate dori nimic mai mult de la viață, Andreea Popescu are unele remușcări și regrete față de trecutul său. Vedeta a vorbit despre perioada în care era dansatoarea Deliei. Recunoaște că prin prisma acesteia a devenit cunoscută și a intrat în lumea showbiz-ului românesc, însă a fost nevoită să ia unele decizii care au nemulțumit-o ulterior.

Andreea Popescu a vorbit despre perioada în care a fost dansatoarea Deliei

Andreea Popescu nu este deloc deranjată de faptul că este recunoscută în spațiul public drept fosta dansatoare a Deliei. Mai mult decât atât, tânăra recunoaște că prin prisma acestei meserii a căpătat notorietate și cu ajutorul cântăreței a intrat în lumea showbiz-ului.

Deși cele două au luat-o pe drumuri diferite, încă păstrează legătura și au rămas în relații bune.

Andreea Popescu susține că Delia a reprezentat un factor foarte important în viața sa, având o influență pozitivă asupra ei.

„E o chestie pe care eu am făcut-o și așa am devenit cunoscută, datorită Deliei. Evident, ea a fost un factor foarte important în viața mea. Delia a avut o influență foarte bună în viața mea. Greșelile pe care eu le-am făcut, ulterior, nu au fost din cauza dansului sau a lumii în care am intrat datorită ei pentru că eu prin ea am intrat în această lume a showbizului. Nu am niciun fel de problemă pentru că sunt fosta dansatoare. Așa am devenit cunoscută. Nu sufăr de chestia asta, de mândria asta inutilă”, a mărturisit Andreea Popescu, pentru ego.ro.

Ce ar schimba Andreea Popescu dacă ar putea da timpul înapoi?

Fosta dansatoare a Deliei are unele nemulțumiri cu privire la trecutul său și spune că dacă s-ar putea întoarce în timp nu ar mai lua unele decizii. Vedeta recunoaște că a făcut multe alegeri deoarece a fost constrânsă, însă singurul lucru pe care nu l-ar schimba niciodată ar fi cariera ei.

„Dacă m-aș întoarce în timp, cred că aș dansa. Aș schimba multe lucruri, sunt foarte multe lucruri pe care le regret. Știu că poate multe persoane zic că datorită experiențelor am ajuns aici. Nu, regret foarte multe lucruri pe care le-am făcut în tinerețe și nu le-aș mai face, de care îmi este rușine. Dansul pot să zic că l-aș face, dar aș schimba anumite poteci pe care le-am urmat în viață. Sunt multe momente unde am greșit.

Când am intrat în lumea showbizului la început m-am lăsat influențată de anumite persoane care m-au convins să fac anumite lucruri, pentru care mi-am dat acordul, evident, în care nu mă simțeam confortabil, dar le-am făcut, totuși, ca să nu dea prost, să nu fac de râs.

Aș schimba multe în viața mea, am greșit foarte mult, încă din adolescentă. Dar e bine că am ajuns aici cu bine”, a mai spus fosta dansatoare a Deliei.

