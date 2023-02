Manelistul Alex Puștiu, țeapă de 350 de euro unui fan. Samir, l-a „demascat” pe artist pe rețelele de socializare. Filmulețul a devenit viral: „Băi, eu văd că nesimțirea ta chiar nu are margini”

In articol:

Alex Puștiu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți interpreți de manele de la noi din țară. Artistul se bucură de o carieră de succes, piesele sale ajungând în topuri și fredonate de mulți oameni.

Alex Puștiu, țeapă unui fan

Cu toate acestea, manelistul nu a ezitat să își înșele un fan pentru doar 350 de euro.

Alex Puștiu a devenit zilele acestea, un subiect de discuție după ce un fan a postat o conversație controversată dintre el și manelist pe rețelele de socializare. Totul a început pe un live pe Tik Tok, în care un urmăritor i-a cerut artistului o piesă. Ulterior, conversația dintre Samir și Alex Puștia a continuat prin mesaje, acolo unde lucrurile au degenerat de la o zi la alta.

Samir locuiește în Germania alături de soția sa. Cei doi au împreună un băiețel, care în data de 12 ianuarie și-a serbat ziua de naștere. Samir a apelat la Alex Puștiu pentru a-i compune o piesă cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Manelistul a acceptat pentru suma de 350 de Euro, iar Samir a fost de acord cu termenii și condițiile manelistului.

Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat de la o zi la alta pentru manelist, care a tot întârziat cu piesa. Inițial, cei doi s-au înțeles ca în data de 8 sau 9 să fie gata piesa, însă manelistul nu și-a respectat cuvântul, moment în care Samir nu s-a mai putut controla.

„ Samir: Salut! Zi dacă azi e gata melodia

Alex Puștiu: Frate, mi-ai spus până pe 12, eu ți-am spus până pe 8 sau pe 9. Maxim mâine-poimâine este gata piesa. Eu nu vă iau la mișto. Eu sunt cine sunt și nu-mi permit să-mi fac numele de râs, vă rog frumos. Și hai să ne adresăm mai cu politețe că văd că mă luați de fraier. Deci, până pe 12 este gata că ați plătit și eu mă țin de cuvânt

Samir: Nu e nimic de supărare, doar că prima oară mi-ai zis că pe 5/6, după ai zis pe 8/9, de-asta te-am întrebat. Puteai să spui că pe 12 e gata și nu te mai întrebam”, a fost o parte din conversația dintre Samir și Alex Puștiu.

Alex Puștiu, țeapă de 350 de euro unui fan [Sursa foto: Instagram]

Samir și-a cerut banii înapoi, însă Alex Puștiu a amânat și acest lucru

Deși a așteptat până în ultimul moment, Alex Puștiu tot insista că melodia nu este gata, însă lucrurile se vor rezolva în câteva ore. Mai mult decât atât, bărbatul a organizat ziua fiului său cu o zi mai târziu, din cauza nepunctualității manelistului. Cu toate acestea, Samir nu a primit melodia, în schimb a primit multe scuze și o mare țeapă.

În cele din urmă, Samir i-a cerut banii înapoi manelistului, însă acesta îi promitea în fiecare zi că îi va trimite cei 350 de Euro.

„ Alex Puștiu: Bă, frate, ai puțină răbdare să ies d-aici și vorbim la telefon. Eu am tras piesa dar aici am venit sâmbătă pentru ca mai am terapie până la sfârșitul săptămânii. Nu mă lua altfel, te rog, că eu nu sunt Alex Puștiu pe vorbe și nu mă bucur la bănuții tăi. Nu ne-am înțeles, ok. Îți pun banii și am terminat discuția. Nu te-a fraierit nimeni cu nimic

Samir: Ba tu ești primul care m-a încurcat și ultimul. Fă-ți treaba și sună-mă (...)

Samir: Băi, eu văd că nesimțirea ta chiar nu are margini. Eu vreau să fiu om cu tine și să nu mă cert și tu profiți pe chestia asta. Tu vrei să-ți fac un program frumos să vadă lumea ce om de cuvânt e Alex Puștiu.”, a continuat conversația dintre Samir și Alex Puștiu.

În cele din urmă, Samir nu și-a putut recupera banii, însă, prin prisma conversației speră ca toată lumea să afle ce fel de om este Alex Puștiu și cum l-a înșelat și țepuit de 350 de euro.