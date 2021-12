Șerban Huidu și Mihai Găinușă, din nou în scandal. Fostul coleg l-a desființat în direct la o emisiune TV

In articol:

Toată lumea îi cunoaște pe Șerban Huidu și pe Mihai Găinușă prin prisma emisiunii pe care au moderat-o ani de zile împreună, pe micile ecrane. Totuși, cei de acasă au aflat abia acum despre faptul că relația celor doi nu era una tocmai bună, în spatele camerelor de filmat.

Recent, în cadrul unei apariții TV, Mihai Găinușă l-a caracterizat dur pe fostul lui coleg, luându-i prin surprindere pe telespectatori.

Mihai Găinușă, despre Șerban Huidu: "Arogant, neparolist și coleric"

Mihai Găinușă a făcut declarații șocante la adresa lui Șerban Huidu. Invitat recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentatorul a acceptat provocarea de a răspunde întrebărilor acestuia, în cadrul jocului cu sosuri picante.

Deși soțul Andrei a crezut că îl pune în dificultate pe Găinușă cu un subiect legat de fostul lui coleg, bărbatul nu a stat nicio secundă pe gânduri și a dat răspunsul la întrebarea legată de Huidu, fără măcar să se atingă de picanteriile pregătite.

Mai exact, prezentatorul l-a caracterizat pe "cârcotaș" ca fiind, cu toate că ani la rând au găzduit împreună același show.

Șerban Huidu, atac la adresa lui Găinușă pe blogul personal

Nici Șerban Huidu nu s-a lăsat mai prejos în ceea ce privește părerea despre fostul coleg de emisie. Pe blogul personal, bărbatul a publicat în urmă cu mai mult timp un text adresat lui Găinușă, în care îi dă replica, în numele întregii echipe, pentru mai mai multe declarații pe care prezentatorul le-a făcut după plecarea din emisiune: "La mulți ani Mișu Găinușă! În urmă cu mulți ani, ar fi fost ceva paranghelie în ziua aceasta, mai ales că anul acesta a picat duminica! Așa că trebuie să îți zic: La mulți ani, să ai parte de tot ce e mai bun, să îți crescă copiii mari și să ai numai bucurii de pe urma lor! Acum nu pot să nu remarc postul scris aici pe blogul personal! Foarte frumos și interesant! Mă bucur că te-ai gândit la toți cei ce au avut onoarea să lucreze cu tine. Câteva cuvinte merită aduse în atenție.

Referindu-te la foștii colegi, aflați în cvasimajoritate în echipa Cronicii de acum, spui așa: 'Mulțumesc Șerban că ai crezut în valoarea mea. Nu-ți mulțumesc pentru că ai distrus ceea ce am construit împreună. Și ți-ai asumat integral meritele. (păi ori am distrus numai eu ori mi-ai dat o mână de ajutor? Gura păcătosului…) Nu mă deranjează toate mesajele tale, deoarece nu mă mai interesează trecutul. Nu-mi pasă de cei care sunt și vor fi întotdeauna niște sfătuitori din linia doi, care dau în cel atacat și singurul lor talent e să-i pupe în fund pe cei care le dau bani și-un loc de muncă călduț. Sunteți niște nulități și așa o să rămâneți. Punct.' Și apoi referindu-te la echipe, spui așa: 'Îmi iubesc și mi-am respectat toate echipele cu care am lucrat. Echipele, nu șefii.'

În numele echipei de „nulități” am să îți transmit mesajul colegilor „din linia doi”, că pe linia unu e doar unul-cel care are toți foștii colegi alături. Doar că nu se prea văd. Deci: Nebunul ăla de Silviu te salută și îți spune că Topul Rușinică merge foarte bine. Ceea ce îți dorește și ție cu emisiunea aia nouă. Cică a vândut în 4 luni cartea foarte bine. Cam câte exemplare ai vândut tu în total. Deh, nu mai sunt aceleași vremuri…. Proasta aia de Fani îți ține pumnii să faci rost de un producător mai devotat și mai ordonat decât ea. Ea, care nu depășește linia doi. Tăntălăul ăla de Dezbrăcatu îți spune: la mulți ani și îți este recunoscător pentru că, datorită ție, prețuiește mult mai mult colegii pe care îi are. Cretina aia de Ioana îți ține pumnii strânși să ai parte de un public la fel ca și ea: cu facultăți terminate și mastere pe deasupra. Bebelușele îți vor dedica un dans în emisiune, îmbrăcate în frac, pentru că ele atrag audiența aia pe care tu nu dai doi bani.

S ofa a spus că îți face rost de un public ce poate să te și adore dacă vrei. Împuțitul ăla de Nicu spune să apelezi cu încredere la el când ai nevoie de scenografie iar aia care râde strâmb-Oana, îți poate da niște idei de reportaje de linia a doua. Ratata aia de Alexa îți transmite toate cele bune. Nesuferita de Danone ți-a mulțumit când a luat premiu pentru machiaj de film….și dacă ai nevoie, cică să apelezi cu încredere la ea, deși crede că tu nu ai nevoie de machiaj. Editorii, cameramanii în frunte cu Băneasa, mă roagă și îți transmit toate cele bune din partea lor-nulitățile care au avut imensa bucurie de a lucra cu tine. De Pustiu nu mai zic nimic. O jumătate de oră a plâns la telefon rugându-mă să îți transmit tot ce e mai bun pe lume. Răzvan de la monitorizare ,zis „și alea”, mi-a transmis că te poate ajuta oricând cu imagini de la alte televiziuni. Să nu fie cu supărare dacă sunt de linia a doua da’ s-au mai uzat și aparatele între timp.

Îmi pare rău dacă am uitat pe cineva și aș vrea să fim bine înțeleși: nu eu mi-am asumat meritele ci Echipa asta din care fac parte cu drag și din care ai făcut parte și tu, dacă îți mai aduci aminte. Ei se gândesc cu drag la tine, poate și pentru că nu știu că tu câștigai de trei ori mai mult decât toată Echipa la un loc (ups mi-a scăpat). Totuși, îmi stă pe limbă o întrebare: dacă toți sunt niște nulități, de linia doi etc, de ce ai vrut să lucrezi cu ei când ai plecat? Tuturor le-ai făcut oferte și ai primit un refuz categoric! Oamenii îmi spun acum să îi scuzi dar s-au gândit că fiind „nulități de mâna a doua” nu fac față presiunii noilor tale planuri. Ideea emisiunii a fost a mea, dar meritele pentru realizarea ei le-am împărțit de fiecare dată cu Echipa. De aia ei sunt aici și tu acolo cam ca un cuc. Chiar, câți oameni din echipele pe care „le-ai iubit” sunt cu tine acum? Cum nimeni? tz tz tz….trebuie să te simți tare prost! Atâta iubire aruncată pe apa Sâmbetei!", a fost mesajul transmis de Șerban Huidu, pe blogul lui.

