Mara Bănică și soțul ei, poveste de dragoste demnă de scenariul unui film! Nu-și imagina nici măcar o secundă că bărbatul de lângă ea urmează să-i devină soț: „Ne-am cunoscut într-un avion”

Mara Bănică se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite jurnaliste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Cunoscută drept o persoană extrem de sinceră, până acum, însă, aceasta nu a vorbit prea des despre actualul ei soț, dar acum, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe

canalul de YouTube theXclusives și moderată de Mihai Ghiță, Mara Bănică a dat totul din casă și a făcut o serie de dezvăluiri despre cum a început povestea de dragoste dintre ea și bărbatul alături de care a întemeiat o familie extrem de frumoasă.

„Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, de fapt, el e român, dar nu e cetățean român. Pur și simplu, el avea un card și intra primul în avion și am intrat și eu, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el și el s-a ridicat să-mi facă loc să mă așez și eu i-am zis <<Thank you>>, că n-am crezut că e român și el mi-a zis <<You`re welcome>> și după eu am început să mă joc pe telefon și la un moment dat mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook. Când m-am uitat, nu el sforăia, ci alt domn din spate și am zis să-l filmez. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. M-a condus la hotelul unde eram cazată și am făcut schimb de numere de telefon. M-a fascinat că fusese în studenție, avusese o bursă în China și îmi spunea că lui îi place foarte mult Asia și am avut o contrazicere că mie nu-mi plăcea. Am început să vorbim și să fac drumuri tot mai dese pe la Frankfurt și asta a fost.”, a dezăluit Mara Bănică, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Cu ce se ocupă soțul Marei Bănică

Mara Bănică a dezvăluit și cu ce se ocupă mai exact partenerul ei de viață. Concret, acesta este șeful unei multinaționale care are legătură cu duty free-urile.

De asemenea, întrebată care este motivul pentru care nu se afișează alături de tatăl fiicei ei, aceasta a explicat că soțul său nu dorește acest lucru, cu precizarea că bărbatul nu are nicio problemă ca jurnalista să apară public, având în vedere că aceasta este meseria sa.

„El este șeful unei multinaționale care are legătură cu duty free-urile, dar s-au închis în covid și atunci a venit în România și cumva ne-a folosit pandemia, ne-a adus împreună.

Mă întreabă multe lume dacă plec și nu cred că aș putea să plec din țară, fiica mea e nemțoaică. Mie Germania îmi place foarte mult, sunt civilizați, sunt curați, duminica e totul închis, e pentru familie. Eu aici m-am realizat.

Nu e ceva ce am dorit eu neapărat, dar soțul meu nu dorește deloc să se afișeze. Mi-a zis că e ok ca eu să apar, că ăsta e job-ul meu, dar că el nu este „soțul Marei Bănică”, are și el un nume. Îl înțeleg cumva, că fiecare avem bine desenate locurile în ierarhia asta.Noi ne-am căsătorit religios în pandemie... Făceam o varză călită și mă sună și îmi zice: „Mâine la ora 2 ne cununăm”. A doua zi, mâine la ora 2 noi cu o mână de prieteni și câteva rude am mers la biserică.”, a mai spus Mara Bănică.