Președintele PSD Marcel Ciolacu a fost luat în vizor de polițiști și amendat cu 2.500 de lei, după ce a fost surprins alături de 10 persoane în restaurantul unei pensiuni din Sărata Monteoru, județul Buzău. Oamenii legii i-au sancționat pe reprezentanții operatorului economic pentru nepurtarea măștii de protecție și pe liderul social-democrat pentru că se afla într-un grup mai mare de șase persoane.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, când Ciolacu a fost găsit stând la masă, alături de zece persoane, la restaurantul pensiunii "Ţara Luanei" din Sărata Monteoru, judeţul Buzău. Alături de Marcel Ciolacu era și fostul premier Mihai Tudose. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 și s-au deplasat imediat la fața locului. Pe de altă parte, comisarul de poliție, Georgian Drăgan, a oferit o declarație de presă cu privire la acest incident.

"Având în vedere informațiile și imaginile vehiculate în spațiul public, cu privire la încălcarea prevederilor LEGII nr. 55 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, de către președintele Camerei Deputaților precum și alte persoane, facem următoarele precizări: Ieri seară, urmare a unei sesizări privind prezența mai multor persoane la o masă, la un local de pe raza localității Sărata Monteoru, din județul Buzău, polițiștii Secției de Poliție Rurală Merei - IPJ Buzău, s-au deplasat pentru efectuarea de verificări, sub aspectul respectării normelor în vigoare pe linia prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2. La momentul sosirii polițiștilor, au fost găsite șase persoane (trei în interior și trei în exteriorul locației). Trei dintre cele șase persoane erau reprezentanți ai operatorului economic și s-a constatat că aceștia nu purtau mască de protecție, în locurile în care acest lucru era obligatoriu, astfel că au fost sancționate contravențional. Ulterior, au fost efectuate verificări, în urma cărora au fost identificate toate persoanele care apar în imaginile din spațiul public, acestea fiind sancționate contravențional, pentru că erau mai mult de șase persoane la o masă. De asemena, reprezentantul operatorului economic a fost sancționat, pentru neluarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. Cuantumul total al sancțiunilor este de 21.000 de lei. Fac previzarea că localitatea respectivă se află în scenariul verde, așadar, operatorii economici pot desfășura activități economice, cu respectarea normelor sanitare generale de protecție. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea normelor legale în ceea ce privește numărul total de persoane care se pot afla la aceeași masă, respectiv șase", a declarat comisarul de poliție Georgian Drăgan.

Marcel Ciolacu, revoltat după acest incident

Liderul PSD a ținut să clarifice câteva lucruri, printr-o postare făcută pe pagina lui de Facebook. Acesta dă vina pe Ludovic Orban pentru că folosește Poliția Română în scopuri politice, după cum a precizat chiar Marcel Ciolacu, pe Facebook.

”Orban și ai săi folosesc Poliția Română în scopuri politice. Este o rușine! Asta arată cât de disperați sunt și cât de jos au ajuns! Nu am văzut nicio conferință de presă a Poliției atunci când Orban și miniștrii săi beau și chefuiau la guvern în timp ce românii erau închiși în case. Nici când liderii PNL făceau paranghelii și reuniuni politice cu sute de persoane. În fapt, lucrurile stau așa: județul Buzău este în scenariul verde, fapt pentru care este permisă operarea restaurantelor la interior. De asemenea, conform legii, la masă nu este obligatorie purtarea măștii. Am luat masa împreună cu familia mea, iar, la un moment dat, au venit mai mulți colegi la masă cu noi. Știu că nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru, chiar și pentru câteva minute. De aceea, am transmis astăzi dimineață poliției toate datele celor care au fost la masă. Voi plăti amenda. Este o regulă pe care trebuie să o respectăm toți. Dacă PNL s-ar concentra pe combaterea pandemiei, așa cum se concentrează și pe Opoziție, atunci probabil că România nu s-ar fi situat astăzi în cele mai negre topuri europene la nivel de pandemie!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

