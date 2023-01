Marcel Pavel, susținătorul financiar al întregii familii. Ce sume fabuloase a cheltuit artistul cu părinții, frații și sora sa: ”De ce să am eu și ei să nu aibă?!”

In articol:

Marcel Pavel are 63 de ani și o carieră cum rar îți este dat să vezi. A studiat de mic copil muzica, iar munca și talentul l-au dus ulterior pe culmile succesului, bucurându-se acum de numeroși fani, dar și tot la fel de multe premii.

Iar anii petrecuți pe marile scene i-au asigurat cântărețului și un trai mai mult decât decent.

Cu toate acestea, Marcel Pavel nu se consideră un om bogat, ci doar unul care nu duce grija zilei de mâine, având, însă, precizează el, noroc la oameni.

„Nu sunt bogat, nu! Jur că nu sunt bogat! Bogat sunt că am o familie extraordinar de frumoasă, am niște copii buni, frumoși, talentați. Nu sunt bogat, vorbesc serios, nu sunt. Adică, nu mânii pe Dumnezeu, dar trăiesc decent.” a mărturisit Marcel Pavel, conform Unica.

Citește și: Marcel Pavel a rămas marcat pe viață! Artistul a rupt tăcerea despre infectarea cu COVID-19: ”Mă blestemau, mă înjurau”

Marcel Pavel, susținătorul financiar al întregii familii [Sursa foto: Facebook]

Marcel Pavel și-a împărțit câștigurile cu toată familia

Însă, pe lângă partea profesională a vieții artistului, despre care s-ar putea spune multe, și viața personală poate fi la fel de aplaudată.

Citeste si: De ce se pune o minge de tenis în mașina de spălat. Trucul simplu și eficient pe care trebuie să îl încerci- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

Are o soție minunată, este tatăl a doi băieți, dar și al unei fetițe, însă la fel de apropiat este și de familia din care provine.

Părinții, frații, sora și rudele au ocupat mereu un loc important în viața cântărețului, motiv pentru care nu a existat nicio clipă în care aceștia să nu aibă susținerea lui Marcel.

Conform spuselor sale, de când a început să își câștige banii săi, Marcel Pavel a avut grijă ca, lună de lună, la mama sa să ajungă o sumă însemnată de bani. Totul, subliniază el, pentru a-i asigura un trai bun, dar și pentru a-i mulțumi celei care astăzi nu mai este printre noi pentru toate eforturile și grija de care a dat dovadă față de copiii ei.

Mai mult decât atât, Marcel Pavel spune că nu doar pe mama sa a ajutat-o financiar, ci și pe unul dintre frații săi, greu încercat de soartă.

Zeci de mii de euro s-au îndreptat și către acesta, iar alte sume, despre care nu a vrut să vorbească, au ajuns și la sora sa, dar și la celălalt frate.

Citește și: Marcel Pavel a izbucnit în lacrimi, în direct, la TV: "Daca tu vrei așa... Nu mă așteptam să deschizi subiectul, sincer". Artistul, vizibil îndurerat și deranjat de întrebarea lui Cristi Brancu

Deși nu i-a fost nici lui ușor să își clădească o viață liniștită, Marcel Pavel spune că mereu din ce a avut, el a dat mai departe familiei.

Și asta pentru că fericirea sa nu constă în bancnote, ci în binele său și al întregii familii, cu toții fiind foarte uniți și deloc egoiști.

„Nu sunt așa un mare cheltuitor, eu mi-am ajutat familia tot timpul! Mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, îi trimiteam 1000 de euro pe lună. Treizeci de ani asta am făcut eu, când am început să-mi permit. Am ajutat familia, pe sora mea, pe frații mei i-am ajutat cu ce am putut. Pe fratele meu care a avut un infarct, cel mijlociu, a fost operat pe cord, apoi a făcut ocluzie intestinală, am cheltuit cred că vreo 30.000 de euro. Sunt niște economii pe care probabil că faci un efort enorm să reușești să strângi un bănuț, dar când e vorba de familie, pentru mine este pe primul plan. De ce să am eu și ei să nu aibă?! Adică ce fericire mai am eu, înseamnă că sunt un egoist! Trăim decent, suntem uniți, dar nu suntem bogați!” a mai spus cântărețul.