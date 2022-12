Marcel Pușcaș îl atacă dur pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la CSU Craiova: „Se spune că era «sifonul» perfect”

In articol:

Marcel Pușcaș, președintele celor de la FCU Craiova îl atacă dur pe Mirel Rădoi, după ce antrenorul și-a dat demisia de la CSU Craiova. Iată mesajul transmis de Pușcaș!

Mirel Rădoi și-a dat demisia de la CSU Craiova

Mirel Rădoi a stârnit o mare de reacții la Craiova, după ce a demisionat cu scandal de la Universitatea. Fostul internațional a luat decizia în urma meciului pierdut în fața echipei FC Argeș, scor 2-1.

Astfel, Rădoi a făcut anunțul la zona mixtă, în timp ce se îndrepta spre conferința de presă. Mai mult, acesta nu apucase să își anunțe jucătorii cu privire la decizia luată: „Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist. Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente... nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus.” , a spus, furios, Rădoi, în fața jurnaliștilor.

Marcel Pușcaș îl atacă dur pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la CSU Craiova [Sursa foto: MediaFax Foto]

Marcel Pușcaș, atac dur la adresa lui Mirel Rădoi

În urma demisiei sale de la CSU Craiova, Mirel Rădoi nu a scăpat de critici și înțepături. În urmă cu puțin timp, Marcel Pușcaș, președintele FCU Craiova a postat un mesaj tăios pe rețelele sociale la adresa sa. În mesaj, Pușcaș s-a legat de faptul că Rădoi nu are bac, dar și că în calitate de fotbalist a inventat pasa înapoi:

„SĂRACUL, RĂDOI-BOGAT

Poate că Rădoi, "săracul", nu e pregătit să antreneze CSU Craiova( vezi foto).

El a fost "pregătit" să antreneze doar România!

Versiunea Burleanu & Stoichiță.

Cum naiba să înțelegi fotbalul din Europa când confunzi Nyon cu Lyon?

Sau când nu știi că poți confunda Teiuș cu Beiuș sau Aiud, cu Abrud.

De "Ocne", nu mai vorbesc.

Nu ne-a "înțeles" nici pe noi, pe FCU, și nici pe FC Argeș.

'Geaba este un fervent apreciator al curentului impresionist, ceasuri, Ferrari, Versace șamd.

Am spus-o și repet: FĂRĂ BAC E GREU!

Cu BAC, lumea arată într-un fel, făr' de el arată în alt fel.

Ca jucător, a inventat pasa înapoi și în lateral in fotbalul românesc.

I-a făcut pe portarii proprii, decari.

Nu greșea multe pase, nici nu era greu.

La fiecare 10 meciuri se lovea cap in cap cu adversarii.

Sânge, sânge, vrem sânge!

Era dovada supremă de dedicație, de luptător.

Nu conta mintea, gândirea, impresiona sângele vărsat.

A fost un model al generației celor care n-au văzut fotbaliști.

Vai, vai!

Dinu și Boloni au inventat diagonalele și verticalizările.

Rădoi a reușit să-i "demonteze" tehnic și mai ales mediatic.

Mă refer la percepția unor ziarici( vorba lui Boanchiș) din aceeași generație cu el, care nu i-au văzut jucând pe predecesori.

Se spune că era și "sifonul" perfect.

Asta până când și-a văzut banii in căruță.

Dinu Păturică ar fi invidios.

E prea plin de el cu banii- n jeb. E prea formă fără fond.

A antrenat 10 meciuri în prima ligă și 20 la România.

A ajuns imagine, nu și antrenor.

Deh, ce face ceasul din om!

Mă rog, poate Ferrari, Gucci, Versace, Vuitton.

Declinul echipei naționale a început cu inchizătorul Rădoi(2002 -2008).

A fost fără Bac și în teren și în afara lui.

Noroc cu Olăroiu, că de la Nădlac încolo nu- l cerea nimeni.

Halal, Al-Hilal ș-atât!”, este mesajul scris de Marcel Pușcaș pe pagina de Facebook.

Surse: facebook.com, gsp.ro