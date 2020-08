Marcel Vela, mesaj pentru interlopi

In articol:

Ministrul de Interne, Marcel Vela, este obsedat de prinderea infractorilor, după uciderea lui Emi Pian.

Ministrul de Interne a postat pe contul lui de socializare o fotografie în care mimează o scenă desprinsă din filme și le transmite un mesaj scurt și la obiect infractorilor: „suntem cu ochii pe voi”.

Citeste si: Noi STENOGRAME cu amenințări la adresa lui Florin Salam: „S-ajung lângă Cristofor la cimitir, lângă el, în coșciug, dacă nu-mi iau mandat pentru Salam!”

Ludovic Orban, replică tăioasă la adresa lui Marcel Vela, după deja faimoasa replică „suntem cu ochii pe voi”

Mesajul lui Marcel Vela a venit înainte de ședința de Guvern de vineri. Ludovic Orban l-a tras la răspundere și i-a recomandat să pună mai multă presiune pe oamenii legii din România.

Premierul României i-a spus chiar foarte tăios că acei șefi din poliție care nu-și fac datoria trebuie concediați și înlocuiți.

Citeste si: Dramă uriașă pentru o celebritate de la noi! E în DOLIU! Explozia cumplită din Beirut i-a ucis unchiul

Citeste si: Harry și Meghan, în casa miliardarului rus care a vrut să-și taie soția de față cu toată lumea - evz.ro

Ludovic Orban, în ședința de Guvern de vineri 14 august

Ludovic Orban: Dl. ministru Vela, am văzut că ați capturat și ați reușit extrădarea... Aici vreau să vă încurajez și să transmiteți Poliției, Jandarmeriei că trebuie să intensifice lupta împotriva rețelelor infracționale, împotriva clanurilor interlope, fără menajamente, toleranță zero față de infracționalitate.

Citeste si: DOCUMENT. Guvernul a prelungit starea de alertă cu 30 de zile

Marcel Vela: Am înțeles, domnule prim-ministru, suntem cu ochii pe ei!

Ludovic Orban: Sunteți cu ochii pe ei, dar dacă numai vă uitați la ei, vă dați seama că... Trebuie să fiți cu altceva pe ei...

Marcel Vela: Și cu legea, evident.

Ludovic Orban: Aici ar trebui să asigurați o bună colaborare cu toți factorii instituționali care sunt implicați în acest efort, atât de la cunoașterea efectivă a grupurilor infracționale, cât și colaborarea cu justiția, cu procurorii, cu instanțele, astfel încât să fim extrem de eficienți în orice intervenție. Iar acolo unde sunt șefi de poliție care nu iau măsurile împotriva acestor rețele infracționale trebuie schimbați fără niciun fel de menajamente.

Marcel Vela: Am demarat mai multe controale și chiar la nivelul municipiului București este trimis Corpul de control al ministrului pentru a clarifica unele aspecte care au fost scoase în evidență în ultima perioadă.

Ludovic Orban: Adică la nivelul secțiilor de poliție, unde, să zic, se face legătura directă, trebuie făcută o evaluare foarte serioasă. Aici aveți structuri care au capacitatea de a face aceste evaluări și de a stabili foarte clar unde sunt necesare schimbări.

Mesajul viral al lui Marcel Vela: „Suntem cu ochii pe voi!”

Marcel Velea a devenit din nou viral în online. După imaginile cu geaca de piele, despre care am aflat ulterior că are o poveste aparte, Marcel Vela ajunge în atenția românilor cu o nouă fotografie și replică care a făcut furori pe rețelele de socializare.

„Nu sunt în campanie, nu sunt în concediu și suntem cu ochii pe toți cei care încalcă legea. De aici, de la Ministerul Afacerilor Interne, avem grijă să fiți cu toții în siguranță.

P.S. Știu că și voi sunteți cu ochii pe mine și ne susțineți în tot ce facem!” - a scris Marcel Vela.

„OMG! Chiar asa? Eu vad zilnic foarte multi oameni care incalca legea... nu poarta masti, nu respecta distantarea fizica, dar nu li se intampla nimic. La mine in cartier sunt terase care stau deschise dupa ora 22 in timpul saptamanii, cu muzica la maximum dar nu vine politia in control desi asa ar fi normal, sa faca ture prin cartier”, „Nu cred ca aveți ochii care trebuie domnule Velea....vreau și eu protecție din partea jandarmilor ,sa fiu ajutat de catre cei de la circulație sa trec strada ....știți eu sunt cu taxele la zi....ns ce taxe le percepeau jucătorilor de barbut dar sigur nu in contul statului ....vreau sa văd câte amenzi s-au plătit din cele pe care le-ati acordat participanților la înmormântare și priveghi....!!!!, sunt câteva dintre comentariile scrise de internauți la postarea lui Marcel Vela.