Marcela Fota a răbufnit, după ce s-a spus că este gravidă: „M-am trezit că sunt însărcinată și chiar că am o fetiță”. Artista nu mai suportă ca cineva să-i critice viața sentimentală: „Dacă sunt acum cu un om de 25 de ani, e alegerea mea”

De când a făcut publică relația pe care o are cu noul ei partener de viață, au apărut o mulțime de speculații la adresa Marcelei Fota și a vieții private a acesteia.

În timp ce gurile rele au criticat-o pentru că și-a găsit liniștea lângă un bărbat cu 20 de ani mai tânăr, alte persoane au speculat deja că interpreta ar fi pregătită să își întemeieze o nouă familie alături de acesta.

Marcela Fota demontează toate speculațiile care au apărut despre viața ei privată

În ultima vreme, viața Marcelei Fota a fost extrem de discutată în spațiul public. Iată însă că artista s-a săturat și a demontat zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată.

Interpreta a mărturisit că și-a dorit foarte tare copilul pe care îl are cu fostul ei partener de viață, însă nu are în prezent în plan să devină din nou mamă.

„Presa m-a cuplat, presa ma decuplat, chiar m-am trezit că sunt însărcinată și chiar că am o fetiță. Eu aflu lucruri din presă despre mine de care eu habar nu aveam. Marcela Fota nu a fost niciodată o femeie singură pentru că a avut oameni dragi sufletului ei lângă ea!

(...) Am spus că mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Eu când am rămas însărcinată cu David, i-am spus soțului meu, care nu era soțul meu la acel moment, eram doar iubiți, că eu fac acest copil și dacă vrea să stea cu noi, dacă îl sperie lucrul ăsta poate să plece. Eu mi-am dorit nespus de mult un copil. Acum, eu am 45 de ani, mi-ar plăcea mie să mai am 35 de ani, să mă apuc de copii, dar dacă Dumnezeu consideră că mai merit un copil, atunci e o binecuvântare. David nu și-a dorit niciodată un alt copil, e cam egoist, la fel ca mama lui”, a declarat Marcela Fota pentru WOWnews .

Marcela Fota: „Dacă sunt acum cu un om de 25 de ani, e alegerea mea”

În cadrul aceluiași interviu, artista a vorbit și despre relația pe care o are cu actualul ei partener de viață. Vedeta i-a pus la punct pe toate persoanele care au criticat-o atât pentru diferența de vârstă care există între ea și iubitul ei, dar și pentru că a ales să își refacă viața după ce soțul ei a murit.

Vedeta spune că simte nevoia de iubire, pentru ca la rândul ei să poată să o ofere mai departe. Tocmai de aceea, solista nu are de gând să plece urechea la cei care o judecă.

„Au fost fel și fel de speculații, au fost fel și fel de zvonuri. Nu vreau să discut despre acest subiect. Dacă am o relație sau nu am o relație, este strict problema mea personală. Cred că sunt un om suficient de matur care nu ar face lucruri care să-l afecteze pe David. Dacă am o relație, cred că e dreptul meu atâta timp cât faptele mele nu afectează pe nimeni. De ce ar considera oamenii că eu nu aș avea dreptul să fiu cu cineva. Este foarte normal ca orice om care simte că vrea să facă un pas, să-l facă. Nimeni nu știe că eu nu dormeam nopți și mă gândeam că rămâne copilul meu singur dacă mi se întâmplă ceva. Lumea știe doar să judece și să pună etichete.

Eu știu că nu am greșit cu nimic și nu pot să iau în seamă și să fiu afectată. Îmi scria o doamnă la un moment dat că e văduvă de 20 de ani și că și acum stă și plânge și e tristă. Foarte bine, este alegerea ei.

Sunt o femeie care are nevoie să simtă iubire, are nevoie să primească iubire, sunt o femeie care are nevoie să-i spună cineva: <<Eu sunt lângă tine orice s-ar întâmpla>>, ca eu să-i spun copilului meu același lucru. Orice om, oricât de tare ar vrea să fie, când se trezește singur în pat nu mai este bine, doar se afundă cu capul în pernă și să plângem.

Dacă eu am o relație, este dreptul meu să o am. Dacă eu aleg să fiu cu un om de 25 de ani sau cu un om de 75 de ani, este alegerea mea și eu le trag. Vă spun doar atât, preocuparea mea este fericirea mea și a copilului meu, iar în momentul de față suntem la nivelul la care eu îmi doream să fim”, a mai spus cântăreața în același interviu.