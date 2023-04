Marcela Fota nu se uită deloc la bani și își face toate poftele! Cât a plătit artista pentru vacanța exotică. Luxul este la el acasă| EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota a recunoscut adesea că are o mare pasiune pentru călătorii, iar când vine vorba de vacanțe nu se uită deloc la bani.

Îndrăgita cântăreață pune confortul pe primul loc și așa a făcut și cu sejurul exotiv pe care l-a ales pentru Paște.

Se vede că obrazul fin cu cheltuială se ține, căci prețurile la resortul de lux unde s-a cazat artista nu sunt chiar pentru orice buzunar. Interpreta de muzică populară și-a luat o binemeritată vacanță și a plecat cu fiul său în Orientul Mijlociu.

Marcela Fota, vacanță de lux de Paște

Locurile exotice, pline de mister, istorie și poveste ar cuceri pe oricine, iar Marcela Fota clar nu a făcut excepție. Artista se pare că va petrece sărbătorile departe de casă, în Orientul Mijlociu. Mai exact, Oman a fost destinația de vacanță pe care Marcela Fota și fiul său au ales-o pentru acest sejur, iar sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu i-a însoțit în excursie.

Citește și: Georgiana Lobonț vrea să șteargă totul cu buretele: "Oamenii au zis că e Armin la mijloc". Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci când au apărut speculațiile despre divorț: "Nu am putut să îl opresc decât prin tăcere"

La capitolul cazare, îndrăgita interpretă de muzică populară nu a stat prea mult pe gânduri și a ales un lox extrem de luxos aflat chiar pe malul mării, cu piscină privată, lacuri, grădini și multe activități interesante pentru turiști.

Prețurile sunt însă și ele pe măsură, iar pentru a te caza în acest loc, potrivit informațiilor pe care le-au aflat jurnaliștii WOWbiz.ro, trebuie să scoți din buzunar nici mai mult și nici mai puțin de 1.100

de euro, însă dacă optezi pentru apartamente de lux sau premium, tarifele ajung până la 3.500 de euro.

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce program vor avea farmaciile și magazinele de Paște 2023. Care vor fi deschise non-stop? Orarul de funcționare pentru 16-17-18 aprilie 2023- kanald.ro

Citeste si: O româncă a venit în țară de Paște și a aflat că trei copii i-au murit într-un incendiu în Germania- stirileprotv.ro

Marcela Fota, vacanță de vis și la Paris

Artista a recunoscut de mult timp că are o mare pasiune pentru călătorii, iar de cele mai multe ori merge însoțită de fiul ei, dar și de Mariana Ionescu Căpitănescu și restul familiei. Vedeta a mai bifat o excursie pe cinste anul acesta, chiar în orașul iubirii.

Citește și: "Mă doare când îmi zice" Lucrul care o afectează cel mai mult pe Georgiana Lobonț, atunci când vine vorba despre soțul ei. Rareș Ciciovan nu o menajează deloc în această privință: "Zici că totul se rupe în capul meu"

La acel moment, jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu vedeta și au aflat toate detaliile despre weekendul petrecut la Paris, alături de unele dintre cele mai importante persoane din viața ei.

"A fost așa o vacanță de cumpărături, pentru că noi am mai fost la Paris. Mai fusesem inclusiv cu fiul meu. Eu, pe cât pot, încerc să îmi petrec timpul cu David. Am mai spus-o și mă repet, fiul meu îmi seamănă foarte mult îi plac vacanțele și pasiunea pentru haine și cumpărături mi-a luat-o în totalitate.

Am avut câteva zile de relaxare maximă. Am fost cazați chiar în centru și am bătut tot buricul Parisului la pas. Am făcut în două zile undeva la 30 de kilometri pe jos pentru că având cazarea în centru totul s-a învârtit în același loc.

Am mers pe jos la cumpărături. La Turnul Eiffel am ajuns tot pe jos. În fiecare zi am încercat să diversificăm meniul, seara am ieșit mereu la restaurante cu alt specific. Am mâncat la restaurante franțuzești, apoi am mers la italieni, apoi la chinezi. Am savurat câteva zile minunate cu copiii noștri", a povestit Marcela Fota, la acel moment, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Am găsit puterea să fac pace cu mine.” Oana Zăvoranu, mesaj pentru toate vedetele pe care le-a jignit de-a lungul timpului. Ce le-a transmis celor pe care i-a supărat- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: Învierea Domnului 2023: La ce oră începe slujba și când ajunge Lumina Sfânta în România? Tradiții și obiceiuri pentru această noapte sfântă- radioimpuls.ro

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

Daniela Ploia, critici dure la adresa Marcelei Fota

La începutul acestei primăveri, Marcela Fota a ajuns ținta criticilor Danielei Ploia, din cauza relației pe care o are cu un bărbat mai tânăr. Interpreta de muzică populară a fost extrem de tranșantă cu privire la colega ei de breaslă și a stârnit un val de reacții.

”Nu știu dacă dumneaei mă considera colegă, eu nu sunt atât de cunoscută. Cum eu sunt o fire directă, vocală în mediul online, la o știre cu colega mea, care după ce i-a decedat soțul s-a cuplat cu un copilaș de 20 și ceva de ani, n-am vrut s-o lovesc, pur și simplu am aruncat un comentariu. Eu am zis: cum e o vorba din popor, tu te duci, eu ma mărit!

Asta a fost replica mea, n-am atacat-o. Apoi ea m-a atacat la o televiziune, n-a perceput în ce context am spus și ca n-am nimic personal cu ea. Apoi, am stat și m-am gândit ca eu chiar am dreptate, te prezinți pe la toate televiziunile, vai, ce drame, suferință… am înțeles-o, am plâns odată cu ea, pentru suferința ei! Și deodată apari ca tu ești cu cineva, mai mare puțin decât copilul tău… nu pica bine”, a declarat Daniela Ploia, pentru Star Popular.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!