Marcela Fota, schimbare radicală de look! Artista și-a făcut de cap în salonul de înfrumusețare. Toți fanii au rămas surprinși

Anotimp nou, look nou pentru Marcela Fota! Venirea primăverii a îndemnat-o pe artistă să facă o schimbare în viața sa, de care se pare că este foarte mulțumită. Artista a mers în salonul de înfrumusețare, acolo unde a avut parte de un răsfăț pe măsură și de unde a plecat mai fresh ca niciodată.

Iată cum arată cum, după ce și-a schimbat nuanța părului!

Marcela Fota a decis că o schimbare este mai mult decât binevenită, motiv pentru care s-a hotărât să se vopsească și să-și pregătească părul pentru temperaturile ridicate care vir veni în curând în țara noastră. După ce câteva luni s-a bucurat de o nuanță de șaten, de această dată a ales să-și deschidă culoarea părului și să-și facă șuvițe blonde.

Marcela Fota a renunțat la părul șaten

Pentru că este o artistă care se respectă din toate punctele de vedere, grija față de felul în care arată este o prioritate pentru ea de fiecare dată. Cum un nou sezon de evenimente se apropie cu pași repezi, s-a decis să-și încarce bateriile și să se răsfețe cu o vizită în salonul de înfrumusețare. Rezultatul final a fost fix pe placul ei, dovadă în acest sens fiind chiar imaginea postată în mediul online, în care Marcela Fota apare cu un zâmbet larg,

plin de satisfacție.

Marcela Fota vrea să devină mămică pentru a doua oară

Marcela Fota are deja un băiețel din fosta sa căsnicie, care nu mai este demult doar un copil. David se îndreaptă ușor, dar sigur, către perioada adolescenței. Chiar dacă a trecut mai mult de un deceniu de când a devenit mămică pentru prima oară, artista și-ar dori ca în viața ei să mai apară un copil. Este dispusă să primească cu brațele deschise un asemenea dar în cazul în care s-ar întâmpla să rămână însărcinată din nou.

„Mi-aș fi dorit să am măcar doi copii. Ținând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă așa a fost să fie, să am doar un copilaș, care este minunea mea. Și a fost, așa... am spus-o exact în acest mod. Mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Știi cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui. Așa că... ce o vrea Dumnezeu, dar, nu, nu este vreun plan sau vreun proiect pe care să mi-l fi propus și să zic: «Domne', trebuie să se întâmple acest lucru!» Îmi place să dăruiesc iubire și cred că aș fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.”, a spus Marcela Fota.