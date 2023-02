Marcela Fota a dezvăluit asta abia după trei ani de la moartea soțului ei! Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus: „Am plecat de mână amândoi și m-am întors singură”

In articol:

Marcela Fota a trecut prin multe momente dificile de-a lungul vieții, dar de departe cel mai greu i-a fost atunci când soțul ei a decedat subit, în urma unui

infarct miocardic. Cu toate că au trecut trei ani de la tragedie, artista nu poate uita nici acum care au fost ultimele cuvinte pe care bărbatul i le-a spus, înainte să se stingă din viață.

Citește și: Marcela Fota a răbufnit, după ce s-a spus că este gravidă: „M-am trezit că sunt însărcinată și chiar că am o fetiță”. Artista nu mai suportă ca cineva să-i critice viața sentimentală: „Dacă sunt acum cu un om de 25 de ani, e alegerea mea”

Marcela Fota, despre ultimele momente petrecute alături de soțul ei: "Am plecat de mână amândoi și m-am întors singură"

Marcela Fota a trăit cea mai mare pierdere din viața ei în urmă cu trei ani, când soțul său a decedat fulgerător, după ce a suferit un infarct miocardic. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că o asemenea tragedie o să se abată asupra familiei lor. Artista a dezvăluit că bărbatul s-a simțit bine în ziua respectivă.

Ba chiar au plecat împreună de acasă să rezolve câteva treburi personale. Ar fi trebuit să se întâlnească ulterior la Direcția de Taxe și Impozite, dar nu au mai apucat.

Marcela Fota [Sursa foto: Captură video]

Când și-a sunat soțul, cântăreața s-a trezit cu o voce necunoscută la telefon, care i-a dat vestea cutremurătoare. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Acum, Marcelei Fota i-au mai rămas doar amintirile, dar și ultimele cuvinte ale partenerului său, care i s-au întipărit adânc în minte: "Eu cu soțul meu în dimineața respectivă... a fost o dimineață foarte normală, ca orice altă dimineață. El era foarte matinal, a plecat pe la 6, a venit în jur de 10, am luat micul dejun și apoi a mai rezolvat câteva treburi, iar apoi am plecat împreună unde am avut treabă. Eu cred foarte mult în destin, am plecat de mână amândoi și m-am întors singură. Ultima mea conversație cu el... Eu l-am sunat, el ajunsese înainte.

Citeste si: Modul misterios în care o româncă de doar 36 de ani a murit. Corpul ei a fost găsit pe o plajă din Italia- kanald.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 februarie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Cruce neagră în calendarul creștin-ortodox!- stirilekanald.ro

Citește și: Mariana Ionescu Căpitănescu s-a accidentat chiar sub ochii fiicei sale și ai Marcelei Fota! Lovitura îi putea fi fatală: „Mami, mami oprește-te!”

Am plecat cu două mașini pentru că aveam treburi separate. Ajunsese înaintea mea și eu l-am întrebat unde a parcat, mi-a explicat unde și mi-a zis: 'Eu am găsit parcare acolo pentru că sunt foarte norocos' și eu i-am zis că voi găsi parcare lângă el, pentru că norocul lui în viață am fost eu. Eu am mers pe secția de taxe și impozite, iar el a rămas la parterul clădirii să facă niște copii și în momentul în care l-am sunat să vină sus mi-a răspuns cineva la telefon și mi-a spus că a căzut din picioare. Pur și simplu i-a explodat inima într-o fracțiune de secundă.

Pe partea soțului meu toată familia este cardiacă. Socrul meu a avut aceeași întâmplare, la vârsta de 42 de ani. El a ținut o perioadă un tratament fixat de medicii din Germania, iar după câțiva ani, cam 10 ani, medicii din România au considerat că nu mai este necesar. Era un tratament care să-i regleze tensiunea, nu are nicio legătură cu infarctul miocardic. Așa a fost să fie.", a povestit Marcela Fota, pentru WOWnews .

Marcela Fota și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.” Ce a dezvăluit Oana Roman despre fostul său partener, Marius Elisei- kfetele.ro

Citeste si: Moment stanjenitor pentru iubita lui Pique cand a intrat intr-un panou publicitar!- radioimpuls.ro

Cum i-a dezvăluit fiului ei că tatăl lui a murit! David nu a mers la înmormântarea lui: "Am fost condamnată pentru faptul că nu l-am forțat să meargă"

Durerea a fost cu atât mai mare pentru Marcela Fota, cu cât artista a trebuit să își anunțe fiul că nu-și va mai putea vedea tatăl niciodată. Solista mărturisește că a încercat, la acea vreme, să creioneze o poveste pentru ca David să-și poată lua rămas-bun, dar într-un final i-a respectat decizia acestuia, atunci când băiatul a hotărât să nu participe la înmormântare: "Asta a fost a doua grea încercare (n. red să-i spună fiului ei că tatăl lui a decedat). Pentru că s-a întâmplat într-un loc public, pe el l-au dus la morgă în prima seară. Atunci nu am putut să-i spun, m-am gândit că o să vrea să-l vadă și nu aveam unde să-l duc, ce să-i spun. I-am spus că tati are o problemă și e la spital.

A doua zi, când l-am dus la capelă, a trebuit să creionez povestea și să-i spun, era de datoria mea să-i spun și el să știe și să-l vadă pe tatăl lui. Soțul meu era pocăit și a ajutat la construcția unei biserici în oraș și i-am zis fiului meu că a fost nevoie ca tati să facă o biserică și în ceruri, pentru că erau mulți copii care aveau nevoie. Ce puteai să-i spui unui copil de 11 ani? I-am spus că trupul lui o să mai fie două zile pe pământ și mă duc să stau cu tati și dacă vrea și el să stea cu noi. A zis că vrea să rămână acasă cu prietenii lui. Am fost condamnată pentru faptul că nu l-am forțat să meargă. Eu sunt foarte mândră și sigură de faptul că am făcut cel mai bun lucru pentru copilul meu.", a mai spus Marcela Fota, pentru WOWnews.

Marcela Fota și fiul ei [Sursa foto: Facebook]