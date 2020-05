Dan Cruceru, prezentatorul Survivor Romania: Am avut virusul Dengue

In articol:

Dan Cruceru, prezentatorul show-lui Survivor România 2020, a întâmpinat la fel de multe momente grele în Republica Dominicană, precum concurenții pe traseu. În prima lună, el a fost infectat cu virusul Dengue, un virus care se poate transmite prin înțepături de țânțari.

„A fost cel mai mare proiect pentru mine, dar și cel mai greu. Când am venit în emisiune, în prima lună, am avut Dengue, m-a pișcat un țânțar care avea acest virus. Am avut noroc de o echipă de medici foarte bună, care m-a pus pe picioare câteva zile”, a declarat prezentatorul emisiunii.

Marea Finală. Dan Cruceru a întâmpinat multe greutăți la Survivor România: „Am rămas fără voce”

„Până m-am adaptat la această țară am slăbit vreo 7 kg. Pe traseu m-am confruntat cu aceleași condiții meteo ca și voi. M-a ars soarele, am schimbat pielea de cinci ori până acum. Cireașa de pe tort, doar mie mi s-a întâmplat: vocea. Mi-am pierdut-o de zeci de ori. Mi-a fost foarte greu, dar în același timp mi-a plăcut enorm”, a mărturisit prezentatorul show-lui.

Finala Survivor România a început în lacrimi! Momente grele și pline de emoție la despărțirea de baracă

Finala Survivor România. Cei patru finalisti isi fac bagajele pentru a pleca spre Marea Finala, acestia și-au luat adio, in lacrimi, de la baraca in care au locuit 4 luni.

In semn de amintire, cei patru finalisti si-a luat diverse obiecte pe care vor sa le aduca in tara. Elena Ionescu a luat o cana de tabla, in care acestia isi gateau orezul, iar Lola a fost la un pas sa izbucneasca in lacrimi.

Finala Survivor Romania. Concurentii, nostalgici la despartirea de "casa" avuta timp de 4 luni

"Inca nu imi vine sa cred ca plecam. Parca e un vis. Parca ne cunoastem de o viata. Aici am trecut prin toate etapele, dar am ramas cei mai buni", a spus Elena Ionescu.

"Plecam la consiliu, plecam toti 4 deodata, plecam in finala. Parca suntem o familie, niste frati. Cum eram cu fratii mei, asa sunt cu voi acum. Survivor este experienta vietii mele", a adaugat Iancu Sterp.