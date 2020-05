In articol:

Dan Cruceru, prezentatorul Survivor Romania: "Rand pe rand o sa imi raspundeti la intrebarea: De ce ar trebui sa fiti voi castigatorii acestei competitii?"

Emanuel Neagu, finalist Survivor, motivul pentru care merita sa fie castigator

"Asta e, cred, primul consiliu in care am foarte mari emotii. Nu am mai trecut printr-un consiliu in care sa am emotii. Nu am fost niciodata nominalizat, nu stiu ce fel de sustinere am acasa. De demonstrat, cred ca numai cei de acasa o sa vada daca am demonstrat ce era de demonstrat. Vreau sa imi multumesc mie pentru ce mi-am demonstrat ca pot sa supravietuiesc atat, in camp, cat si social, pe teren. Si inainte sa vin aici mi-am propus o chestie pe care am realizat-o.

Mi-am spus ca dintr-un ninja vreau sa devin un samurai si chiar simt ca am facut asta, o simt eu, nu stiu daca altcineva o vede, dar pentru mine asta e un mare lucru si mi-am demonstrat ca orice este posibil, trebuie doar sa te apuci de acea chestie si o sa iti iasa. Daca urmezi pasii, unul cate unul si ai rabdare o sa reusesti. Daca o fi ca castig, o sa fie, nu stiu, practic o sa mi se indeplineasca toate chestiile in care cred", a spus Emanuel.

Survivor Romania vot. Cum este desemnat marele Supravietuitor

Survivor Romania vot. Marele castigator Survivor Romania 2020 urmeaza sa fie desemnat sambata, 30 mai, la Kanal D. Castigatorul este anuntat in direct.

Survivor Romania, reality-ul sportiv care a tinut cu sufletul la gura o tara intreaga timp de patru luni, se apropie de final.

Sambata seara, incepand cu ora 20:00, va fi difuzata Marea Finala, iar numele castigatorul trofeului si al premiului de 250.000 de lei va fi aflat in direct, la Kanal D, dupa votul telespectatorilor.