Finala Survivor România. Lola, cel mai emoționant discurs

Finala Survivor România a scos la iveală amănunte emoționante despre finaliștii din Republica Dominicană.

Lola, una din concurentele "de fier" ale acestei competiții a reușit în multe momente nu doar să se autodepășească, dar și să învețe lucruri noi despre oameni.

Despre experiența ei de pe insulă, Lola a vorbit în finala Survivor România cu lacrimi în ochi.

Ea a mărturisit că mama ei, dar și iubitul, au fost cei care au motivat-o să reziste până la final.

A renunțat la viața de familie pentru a ajunge la Survivor

"În ultimele jocuri i-am zis la un moment dat lui Iancu Vreau să ajung să mă calific prin aceste jocuri. Ultimul joc a fost cel mai bun joc al meu din toată competiția. Am avut duelul cu Emy și era un joc cu sacii de nisip, era un joc de forță, eram sigură că Emy va lua jocul. Forțele le-a primit de acasă. Cred că de mii de ori le-am primit de la mama, voiam să o fac mândră.

În ultimii 2 ani, mama mereu îmi spunea să fac un copil, să mă așez la casa mea, iar când i-am zis că merg la Survivor și-a pus mâinile în cap.

M-am redescoperit aici pe mine și mi-am confirmat pentru a mia oară ce viață frumoasă am acasă, ce familie frumoasă am acasă, și ce alegere am făcut acasă în urmă cu un an și jumătate.

M-a ajutat această perioadă în relația mea cu familia, cu iubitul meu.", a spus Lola.

Finala Survivor România. Lola pleacă de la Survivor cu un suvenir pe care-l va purta până la sfârșitul vieții

Este vorba de proba de traseu pentru recompensă care i-a provocat o accidentare serioasă, care a lăsat-o plină de sânge pe Lola, dar și cu o cicatrice.

"O să plec cu o cicatrice, dar de care o să fiu foarte mândră.

Pentru că acea cicatrice mi-am făcut-o într-un moment în care mi-am dorit cel mai tare să vorbesc cu George, iubitul meu. De-acum, de fiecare dată când ne vom certa, îi voi arăta cicatrice și îi voi spune: "Uite, vezi ce am făcut pentru tine"

Lola și Emanuel au dezvoltat o relație de prietenie la Survivor

"L-am întâlnit pe Emanuel, la care țin exact ca la propriul frate. Mi-am dat seama că o carte trebuie citită fără să îi vezi coperta, ceea ce mi s-a întâmplat cu Emma, cu Cristi. Le-am văzut doar coperta și mi-a trebuit timp să citesc toată cartea și să-i descopăr.

Vă rog să mă iertați dacă am greșit față de echipa mea sau adversorii mei.

Aici am învățat un lucru foarte important. Să iert pe alții și să mă iert pe mine. De aici o să plec un om mai bun." a mai spus Lola.