Survivor România. Războinicul Iancu Sterp, declarații emoționante

Chiar dacă a ajuns printre ultimii în competiție, Iancu Sterp a demonstrat la fiecare joc că are ce trebuie pentru a rămâne în competiție.

Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România: Iancu, tu ești o forță a naturii! Ai demonstrat pe teren că nimic nu-ți poate sta în cale. Ești un tânăr dinamic. Ai venit mai târziu în această emisiune, dar ai reușit să te integrezi rapid în echipa Războinicilor.

„A fost o competiție spectaculoasă, am reușit să lupt până la final, să demonstrez că pot! Mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care au crezut în mine și și-au dorit să rămân în această competiție. Mă bucur că n-a fost degeaba și am ajuns până aici”, a declaat Iancu.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate cuvintele frumoase si toate laudele. E un sentiment unic in viata și i-l duroesc fiecărui om de pe planeta. Nu-mi vine sa cred ca sunt aici, e ceva ce n-am mai trait pana acum. Sunt si eu pe scaun aici cu trei veterani, ma bucur ca m-am integrat bine, ca am dat tot si stiu asta. Am dat tot ce a fost mai bun din mine in proiectul asta, mi-a placut de la inceput. Sa demonstrez ce pot. Mi-am atins obiectivul tinta, sa ajung in finala, prin lupta, fapte. Sunt mândru de mine si de toti colegii mei. Sunt niște oameni extraordinari. Mă bucur din suflet că sunt aici și că nu m-am accidentat”, a mai spus războinicul.

