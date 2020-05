In articol:

Dan Cruceru, prezentatorul Survivor Romania: "Rand pe rand o sa imi raspundeti la intrebarea: De ce ar trebui sa fiti voi castigatorii acestei competitii?"

Elena Ionescu, finala Survivor Romania. De ce merita sa castige

Elena Ionescu, concurenta din echipa Faimosilor, se lasa pe mana publicului si este sigura ca va decide ce este mai bine, iar castigatorul o sa fie care merita cel mai mult.

"In primul rand, ma simt binecuvantata si privilegiata pentru faptul ca am ajuns pana aici. Consider ca am trecut prin multe si la fel ca toti ceilalti, probabil ca am demonstrat niste lucruri in aceasta competitie.

Iar daca publicul simte si considera ca acest titlu mi s-ar potrivi. Cred ca nu mai tine de mine in momentul de fata si imi doresc, asa cum am spus de la inceput, ca cel mai bun sa castige pe dreptate si corectitudine. Va trebui sa acceptam, sa accept situatia si sa ma gandesc ca acest joc mi-a dat cea mai buna lectie de viata", a declarat Elena Ionescu in Finala Survivor Romania.

Survivor Romania vot. Cum este desemnat marele Supravietuitor

Survivor Romania vot. Marele castigator Survivor Romania 2020 urmeaza sa fie desemnat sambata, 30 mai, la Kanal D. Castigatorul este anuntat in direct.

Survivor Romania, reality-ul sportiv care a tinut cu sufletul la gura o tara intreaga timp de patru luni, se apropie de final.

Sambata seara, incepand cu ora 20:00, va fi difuzata Marea Finala, iar numele castigatorul trofeului si al premiului de 250.000 de lei va fi aflat in direct, la Kanal D, dupa votul telespectatorilor.