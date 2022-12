Marele regret din cariera lui Daniel Pancu! Antrenorul a făcut dezvăluiri sincere: „Nu a vrut mingea să intre în poartă”

In articol:

Daniel Pancu a fost mai sincer ca niciodată și a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa, în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță” difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu. În cadrul interviului, fostul fotbalist și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre cel mai mare regret din cariera sa.

Concret, Daniel Pancu spune că cel mai mare regret din cariera sa este faptul că nu a participat cu echipa națională la niciun turneu final.

Citește și: Bombă în lumea mondenă! O legendă a Rapidului se iubește cu un iepuraș Playboy! Daniel Pancu a divorțat pentru ea? Exclusiv

„Că n-am participat cu echipa națională la niciun turneu final. Am ratat barajul cu Slovenia pentru campionat mondial din 2002, meciul ăla în care am avut 100 de ocazii în două meciuri și nu a vrut mingea să intre în poartă. Am mai avut pentru europene meciul de la Copenhaga, când ne-au egalat în minutul 95. Am dat gol atunci, Mutu primul gol și eu al doilea. Ăsta e singurul (n. red. Regret al meu)”, a declarat Daniel Pancu, în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță”.

Daniel Pancu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: „Sunt terminat.” Cătălin Cazacu, apariție neașteptată pe micile ecrane. Prezentatorul TV a răbufnit- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Părinții nu l-au susținut pe Daniel Pancu la începutul carierei

În cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, Daniel Pancu a mai povestit că părinții nu i-au fost alături încă de la începutul carierei, în special mama sa.

Citește și: Așa se respectă un fotbalist adevărat! Daniel Pancu a parcat bolidul de lux și a venit să mănânce la unul dintre cele mai scumpe restaurante din capitală| EXCLUSIV

Ei bine, însă, totul s-a schimbat abia când antrenorul pe care Pancul îl avea la vremea respectivă a vorbit cu părinții săi, pentru a-i convinge că fiul lor este un jucător bun și merită să meargă mai departe pentru a-și construi o carieră în acest domeniu.

Daniel Pancu: De la 13 ani, la loturile naționale, am fost la prima selecție și mi-au spus să rămân.

Adiță: La cât ai debutat la Liga 1?

Daniel Pancu: Am debutat târziu pot să spun, la 18 ani fără cinci zile. La Iași, în Liga a II-a, undeva aproape de 17 ani.

Adiță: Ai avut momente în juniorat când ai vrut să te lași?

Daniel Pancu: Aveam probleme cu maică-mea, tot timpul eram cu fotbalul, îmi spunea că ce e cu fotbalul, cum erau părinții pe atunci. Până a venit antrenorul acasă și i-a convins ”, a declarat Daniel Pancu, la „Fiță cu Adiță”.