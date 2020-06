In articol:

S-a scis că Margherita de la Clejani este lesbiană, totul petrecându-se în anul 2010. “Ioniţă şi Viorica de la Clejani s-au făcut foc şi pară când au auzit că fiica lor este bănuită că ar fi atrasă de femei. Cei doi au sărit în apărarea Margheritei, care este suspectată că îşi doreşte să aibă relaţii cu parteneri de ambele sexe, după ce a specificat pe contul ei de Faceebok că este interesată să cunoască atât bărbaţi, cât şi femei.”, s-a relatat în presă.

"Margherita nu stă pe internet. Ea nu are cont de Facebook, dar am înţeles că acestea pot fi făcute şi de alte persoane care să folosească numele ei. Drept să vă spun fiica mea nu prea are prietene, nu se înţelege cu fetele de vârsta ei şi este posibil să fi făcut altcineva acest cont", a spus Viorica într-o emisiune de televiziune. (citește despre drama trăită de iubitul Margheritei în copilărie)

Margherita de la Clejani este lesbiană: "Nu cred că la noi în familie s-a pus vreodată problema"

"Nu cred că la noi în familie s-a pus vreodată problema ca unul dintre noi să aibă alte înclinaţii. Şi dacă ar fi contul Margheritei, să vrei să cunoşti şi bărbaţi şi femei nu înseamnă că vrei să ai şi relaţii cu ei", a spus Ioniţă de la Clejani. Viorica a intervenit din nou, încercând să aducă încă un argument în favoarea inclinatiilor heterosexuale ale Margheritei. "E asa pocita ca sa aiba relatii cu femei?", s-a intrebat mama Margheritei.

WOWbiz.ro a dezvăluit recent că Margherita de la Clejani s-a specializat în jurnalism, ea absolvind, în 2015, Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației - specializarea Jurnalism, din cadrul Universității Hyperion din București. Cursurile la facultatea particulară au durat 3 ani, taxa pentru un an de studiu fiind de 3.000 de lei.

Margherita de la Clejani este lesbiană. Riscă doar penal pentru consum de substanțe interzise

Numele Margheritei apare pe olistă cu note obținute la examene în anul 2 de studiu. Astfel, fiica Clejanilor a obținut 5 la "Etică și deontologie", 8 la "Dreptul comunicării", 9 la "Radio", 8 la "TV" și 8 la "Fotojurnalism". Chiar dacă a absolvit facultatea, Margherita nu a practicat meseria de jurnalist, dar s-a consacrat ca invitată în diverse emisiuni televizate.

În vara lui 2012, când era elevă a liceului Dinu Lipatti, Margherita a ratat BAC-ul la mustață, în ciuda faptului că a promovat toate probele. Margherita a luat nota 6,4 la română, 5,2 la istorie și 6,35 la geografie. Astfel, media ei generală a fost 5,98, cu două sutimi mai mică decât media 6, care asigura promovarea BAC-ului. Fata Vioricăi din Clejani a făcut contestaţie, însă fără acest lucru nu a ajutat-o prea mult Margherita a revenit zilele trecute în prim-plan după ce a provocat un accident. Mai mult, ea riscă un dosar penal pentru consum de substanțe interzise.