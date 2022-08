Margherita de la Clejani, în lacrimi la Poliție! A venit la audieri cu sânul bandajat: „Am fost înjunghiată în inimă de un criminal în serie!”

In articol:

Miercuri seară, în jurul orei 21:15, într-o zonă centrală a Capitalei, Margherita de la Clejani a trecut printr-o sperietură soră cu moartea, după ce un bărbat care se plimba pe o trotinetă electrică a trecut pe lângă ea și a înjunghiat-o în zona pieptului.

Polițiștii au intrat în alertă maximă, mai ales că la doar zece minute distanță au fost anunțați de un incident similar. Fiica Clejanilor a ajuns de urgență la Spitalul Universitar din București, acolo unde medicii i-au scos din sân lama care îi rămăsese înfiptă. Din fericire, nici ea și nici cealaltă victimă nu s-au ales cu plăgi care să le pună în pericol viața, astfel că bruneta a ales să se externeze și să meargă acasă.

Joi seară, oamenii legii au reușit să-l identifice pe individul de pe trotinetă. Numele lui este Adrian Rădulescu, are 38 de ani, locuiește în București și acum are dosar penal pentru lovire și alte violențe și riscă până la cinci ani în spatele gratiilor.

Margherita de la Clejani s-a prezentat astăzi în fața oamenilor legii pentru audieri, iar mai apoi a dat declarații în fața presei.

Primele imagini cu Margherita, după ce a fost la un pas să fie înjunghiată în plină stradă. Este încă în stare de șoc

Margherita de la Clejani a fost astăzi la secția de poliție unde le-a povestit oamenilor legii pas cu pas cum a avut loc incidentul în care a fost înțepată cu o lamă ascuțită în zona pieptului. După ce a discutat cu anchetatorii, artista a stat de vorbă și cu jurnaliștii.

Ea a purtat o rochiță neagră, decoltată, iar în imaginile surprinse de Cancan.ro se poate observa că aceasta are sânul bandajat. Din fericire, plaga nu este de natură să-i pună viața în pericol și se pare că înțepătura lamei nu i-a afectat nici implanturile mamare. Bruneta a povitit, cu lacrimi în ochi, coșmarul pe care l-a simțit în urmă cu două zile, când a fost atacată.

„Faci ceea ce spune inima sau ce spune mintea? Aici vreau să ajung. Pentru asta am venit. Pentru că sunt o fiinţă umană şi consider că am dreptul la viaţă. Şi pericolele sociale sunt ilustrate uneori prin intermediul tinerilor. Exact aşa cum este şi cazul meu.

Nu am fost înţepată cu o lamă. Am fost înjunghiată, fraţilor, în zona inimii, de un bărbat pe care eu îl bănuiesc a fi criminal în serie pentru că nu sunt singura atacată şi care este încă în libertate. Acum vreau să vorbesc despre problema răului. Platourile înalte ale moralei sunt, de obicei, înconjurate de dealuri. Iar pe dealuri vom găsi drumuri, multe dintre ele foarte înşelătoare. Forma generală a sofismului drumului alunecos este cum nu se poate mai simplă: de la droguri, foamete, crime, cutremure, boli, mii de oameni fără viitor, vieţi tinere pierdute inutile, copii orfani, bătrâni murind în moduri îngrozitoare”, a declarat, printre lacrimi, Margherita de la Clejani în fața jurnaliștilor care au așteptat-o în fața secției de poliție.