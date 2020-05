In articol:

Margherita de la Clejani, primele declaratii dupa ce a fost implicata in scandalul momentului in showbiz.

Fiica lautarilor de la Clejani neaga ca ar fi consumat droguri inainte sa provoace accidentul de masina, saptamana trecuta. Margherita se declara impotriva drogurilor si nu a vrut sa spuna prea multe despre marele scandal iscat dupa ce a fost testata pozitiv cu heroina.

Margherita de la Clejani neaga ca ar fi consumatoare de droguri: "Sunt impotriva drogurilor"

"Eu nu consum droguri, sunt împotriva drogurilor. Eu sunt contra droguri. Nu pot să-mi dau cu părerea despre asta pentru că nu sunt în măsură, voi lăsa organele abilitate să vorbească. (...) Îmi pare rău că tot acest scandal a ajuns să ia asa mare amploare. Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru acum, vor vorbi organele de poliție. Nu este normal să se spună că am consumat heroină, vă rog frumos să remediați această poveste. Eu las legea să-și facă treaba", a spus Margherita de la Clejani pentru Romania TV.

Marga si-a pus cenusa in cap. Cantareata si-a cerut scuze pentru iesirea agresiva la adresa jurnalistilor pe care i-a agresat fizic si verbal.

"Vreau sa-mi cer scuze jurnalistilor, reporterilor si paparazzilor cu care am avut un conflict. Nu trec printr-o situatie tocmai buna. Imi pare rau de mama, de tatal si de fratele meu. Cu totii gresim. Nu aveti de ce sa ma condamnati. Vreau sa-mi cer scuze ca am vorbit urat. Eram in iarba si plangeam", a mai spus Margherita.

Fiica Vioricai si a lui Ionita de la Clejani a incheiat spunand: "A fost un mic accident, nu am dat in cap la nimeni".