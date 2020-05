In articol:

Maria Andria, cântăreața care a fost diagnosticată recent cu o tumoră periculoasă în zona gâtului, a fost operată de urgență, luni, 4 mai. Vedeta a făcut și primele declarații de pe patul de spital și a dezvăluit cum se simte și ce urmează în următoarea perioadă.

Primele declarații ale Mariei Andria după operație

Maria Andria a primit, în urmă cu câteva săptămâni, un diagnostic crunt din partea medicilor: cancer. Medicii au operat-o de urgență, iar aceasta face primele mărturisiri după ce a ieșit de sub efectul anesteziei. Vedeta era foarte emoționată și speriată de ceea ce i se întâmplă, mai ales că i s-a spus că zona în care i-a crescut tumora este una destul de periculoasă.

Citeste si: Brigitte Pastramă, primele declarații despre sarcină: „Am hotărât, împreună cu Florin...”

Citeste si: Un fals medic ginecolog "consulta" femeile prin camera de la telefon, apoi le șantaja

”Operația a fost ok, medicii mi-au spus că au scos tot ce era rău acolo. Urmează o perioadă grea de recuperare, pentru că nu am voie să vorbesc în următoarele zile și o să încerc să respect indicațiile doctorilor, ca să nu am probleme mai târziu, deși îmi este foarte greu să stau așa liniștită.

, a declarat Maria Andria pentru Spynews.ro