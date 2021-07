Maria Chițu câștigă spectaculos finala zilei la Survivor România, după ce i-a făcut knockout pe Zanni și pe Marius Crăciun. Războinica face o nominalizare: „Îmi e teamă!”

Maria Chițu 22:34, iul 3, 2021 Autor: Loredana Dobre

Fetele din Dominicană au dominat primele trei zile de jocuri individuale de la Survivor România. După ce ieri Elena Marin l-a învins pe Zanni în finală, astăzi a fost rândul Mariei Chițu să se afirme.

Maria Chițu este campioana zilei la Survivor România

Războinica a jucat în sferturi cu Andrei, pe care l-a învins pentru prima oară de la debutul individualelor. Apoi a jucat semifinala împotriva lui Zanni, pe care l-a bătut cu 3-2, iar în finală s-a confruntat cu Marius Crăciun, căruia nu i-a dat șanse de câștig. Partida decisivă arăta pe tabela de marcaj scorul de 5-3 pentru Maria Chițu.

Maria Chițu de la Războinici

În consiliul de nominalizare din această seară, Maria Chițu va propune un concurent spre eliminare. Ea spune că și-a dorit să se dueleze cu toți băieții rămași în competiție, iar după două zile în care a fost scoasă din joc de Andrei, astăzi a avut ocazia să se confrunte pe traseu cu Zanni și cu Marius Crăciun.

„Vreau să o felicit pe Elena și pe băieți cum au luptat și în al doilea rând mă bucur că am avut ocazia să joc și cu alți băieți în fară de Andrei, cu Zanni și Marius. Mi-am dorit foarte mult, pentru că îmi era teamă de consiliul de eliminare. Vreau să-i mulțumesc Elenei că a fost acolo când am avut nevoie de ea.

Când simțeam că nu mai pot, a fost acolo să-mi spună câte bețe mai are Marius, cum eram pe traseu, când trebuia să mă focusez mai bine. Asta a contat foarte mult, jumătate din merit îl are ea. Sunt foarte fericită, nu am cuvinte, pur și simplu este una dintre cele mai frumoase zile de la Survivor. Mă bucur că am ajuns la performanța de a mă lupta în felul ăsta cu băieții la individuale”, spune Maria Chițu.

Marius Crăciun ratează imunitatea la Survivor România

Marius Crăciun a fost la un pas de a se salva de la o posibilă eliminare din competiția Survivor România la finalul acestei săptămâni. El recunoaște că Maria Chițu s-a descurcat mai bine pe traseu și merita să câștige.

„Am simțit bine traseul, m-am descurcat bine. Când am intrat cu Maria nu am mai dat bine. O felicit că a dat mai bine decât bine. Credeam la un moment dat că voi întoarce scorul, am dat și trei din trei bețe și ultima intrare a fost decisivă. Mi-am dorit sincer să câștig pentru că m-aș fi salvat și ar fi fost mult mai benefic pentru mine și pentru colegii mei. Nu s-a putut astăzi, nu sunt supărat atâta timp cât știu că nu m-am descurcat mai nine decât Maria la bețe. Îi felicit pe toți, pe Maria și vedem ce se va întâmpla la consiliul de eliminare”, spune Marius Crăciun.

Marius Crăciun

Zanni se luptă cu frustrările sale în Dominicană, după ce nu a reușit să câștige nicio zi de la individuale. „M-am enervat că am pierdut, pentru că nu este un traseu solicitant. Vreau și eu să fiu campion, să fiu cel mai bun. Mă bucur că am învățat din camp să-mi păstrez nervii în interior. Chiar dacă nu am câștigat, eu am o părere bună despre mine, sunt campion, sunt frumos. Sunt varză”, spune Zanni.

Elena Marin și Maria Chițu

Elena Marin a fost un real sprijin pentru Maria Chițu și spune că era de datoria sa să îi întoarcă favoarea, după ce Războinica a fost alături de ea în ziua precedentă. „Am fost foarte tristă că am pierdut, pentru că îmi doream să mă salvez, acum din păcate, cum va decide publcului. Toata frustrarea și toată energia mea am încercat să i-o dau Mariei. Cum a fost ea alături de mine ieri, astăzi am fost și eu alături de ea”, spune Elena Marin.