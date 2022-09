Maria Constantin a vorbit despre sarcină, la câteva luni de la cererea în căsătorie! „Ăsta e dar de la Dumnezeu și atât!” Artista mai are un băiețel din prima căsnicie

In articol:

Maria Constantin trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista se bucură de un succes răsunător pe plan muzical, iar de curând a anunțat că se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă, după ce iubitul ei a cerut-o în

căsătorie în direct, în cadrul unei emisiuni TV. Iată ce spune și despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară!

Maria Constantin și viitorul ei soț se gândesc să devină părinți: "Avem în plan, ăsta e dar de la Dumnezeu!"

După două căsnicii eșuate, Maria Constantin pare că și-a găsit cu adevărat fericirea. Artista are o relație serioasă cu Robert Stoica și este mai hotărâtă ca niciodată să-și întemeieze din nou o familie. Cântăreața a mărturisit că ea și iubitul ei își doresc să devină și părinți, însă nu se grăbesc în acest sens, ci lasă totul să decurgă de la sine:

"Reporter: Nunta ca nunta, dar ai avea timp și pentru un bebe?

Maria Constantin: N-avem, uite, sunt slabă, tu crezi că eu am timp? Noi mai mereu suntem pe drumuri, sunt fericită că de o săptămână stau acasă, pentru că în rest am stat numai pe drumuri!

Reporter: Dar aveți în plan chestia asta?

Maria Constantin: Da, avem în plan, dar când o fi să fie, ăsta e dar de la Dumnezeu și atât!", a declarat Maria Constantin, pentru cancan.ro.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Facebook]

Cum ar reacționa fiul Mariei Constantin dacă ar afla că mama lui este însărcinată?

Maria Constantin a dezvăluit că a discutat și cu fiul ei din prima căsnicie despre dorința de a deveni din nou mamă, iar reacția acestuia nu a putut decât să o bucure: "El știe, pentru că am discutat cu el, nu știu dacă îl incomodează sau nu, pentru că el este deja mare, acum percepe lucrurile altfel. Dar nu am discutat pe larg, dacă ar fi să fie și să se întâmple, atunci cu siguranță aș avea o discuție cu el înainte. Nu mă gândesc foarte mult la treaba asta, pentru că eu și prima dată am rămas însărcinată destul de greu.", a mai spus Maria Constantin, pentru sursa menționată.

Maria Constantin și fiul ei [Sursa foto: Facebook]