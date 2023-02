Maria Constantin nu vrea o nuntă obișnuită! Ce a decis împreună cu viitorul ei soț, Robert Stoica: „Va fi o petrecere atipică”

In articol:

Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicii populare românești. Artista se bucură de un real succes profesional. Dacă din punct de vedere al carierei solista a fost foarte norocoasă, acest lucru nu poate fi spus și despre viața amoroasă a acesteia.

Vedeta a fost căsătorită de două ori, dar ambele mariaje s-au încheiat destul de urât. De trei ani, însă, artista trăiește o poveste de dragoste cu Robert Stoica, cu care urmează să facă nuntă în vara acestui an. Recent, solista a mărturisit cum va fi nunta sa.

Citește și: Maria Constantin iubește din nou. Vezi cum a reușit să treacă peste divorțul de Marcel Toader

Maria Constantin vrea o nuntă atipică

Mult a fost, puțin a rămas până ce Maria Constantin și Robert Stoica își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu. Marele eveniment va avea loc în luna august a acestui an. Aceasta a mărturisit că nu se stresează foarte mult cu nunta, deoarece ei o văd doar ca pe o petrecere alături de cei dragi. Dacă la unele nunți, să vină invitații îmbrăcați în alb este o lipsă de bun simț, acest lucru nu se va aplica în acest caz fiindcă, cei doi

îndrăgostiți vor merge pe conceptul de white party.

Citeste si: De ce este Bianca Drăgușanu una dintre cele mai controversate persoane. Vedeta a recunoscut tot la „Fiță cu Adiță”: „N-are rost să-mi consum energia”- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

„Este o muncă frumoasă dacă ai omul care să fie până la sfârșitul vieții și să existe iubire, respect. La mine urmează nunta, dar nu cred că va fi atât de mare stresul, pentru că noi o gândim doar ca o petrecere, cu cei mai buni prieteni. Vrem să fie mai mult un party, nu neapărat o nuntă. Va fi în luna august, nu am stabilit încă ziua, în post. Am ales această dată pentru putea veni fratele, cumnata și sora mea, astfel încât să fie toată familia alături. Muzica este garantată, asigurată, la o sală anume nu ne-am gândit, dar vrem să fie în aer liber. Rochia de mireasă este proiectul creat, toate lucrurile sunt aranjate. Vom merge pe conceptul de white party. Va fi o petrecere atipică”, a declarat interpreta de muzică de petrecere, potrivit Spectacola.

Citește și: Maria Constantin, dezvăluiri neașteptate, cu puțin timp înainte să se mărite cu Robert Stoica: „Nu este nuntă”. Nu mai vrea să respecte vreo tradiție

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbata Morților 2023. Ce se face și ce nu se face în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Cum va arăta rochia de mireasă a artistei

Vedeta a mai dezvăluit că rochia de mireasă pe care o va purta în ziua cea mare va fi de tip sirenă. Aceasta știa încă din înainte de a fi cerută în căsătorie cum ar vrea să fie rochia sa de poveste, deoarece a văzut modelul în perioada în care era singură și a știut că în ea ar vrea să se mărite.

„Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie. Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer”, a mai spus cântăreața.