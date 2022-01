Maria Constantin, transformată total după operațiile estetice! Cum arăta artista înainte de a apela la bisturiu

In articol:

Cunoscuta artistă se numără printre vedetele din showbiz-ul românesc ce au apelat la ajutorul operațiilor estetice pentru a arăta mai bine sau pentru a face câteva îmbunățiri.

Câte operații a suferit Maria Constantin de-a lungul timpului

Ei bine, însă, Maria Constantin a fost totdeauna asumată când a venit vorba de intervențiile chirurgicale suferite și nu s-a dat niciodată înlături să vorbească despre acestea, mai ales că de fiecare dată a fost mândră de rezultatul lor.

Maria Constantin și-a făcut de-a lungul anilor câteva mici retușuri, mai precis în zona buzelor, a sânilor, dar a și sprâncenelor, iar vedeta se declară extrem de încântată de aceste intervenții. Recent, în cadrul unui interviu, artista a explicat motivul pentru care a simțit nevoia să facă aceste schimbări, spunând că toate aceste modificări le-a făcut, în special, pentru ea, pentru a arăta bine și pentru a avea grijă de ea.

"Mi le-am făcut pentru mine. E normal să arăt bine. Sunt femeie și trebuie să am grijă de mine", a declarat Maria Constantin, potrivit Click.ro.

Cele mai recente schimbări pe care Maria Constantin le-a făcut sunt chiar cele de la nivelul feței, respectiv o procedură foarte populară în rândul doamnelor și domnișoarelor, anume conturarea buzelor și a sprâncenelor. Aceste două îmbunătățiri au atins cu ușurință suma de 4.000

de lei, însă Maria Constantin a explicat că sunt utile, asta pentru că scutesc timpul de pregătire al machiajului, dar și banii irosiți pe produse cosmetice.

"Da, sunt la modă aceste proceduri și toate femeile cochete apelează la ele. Nu sunt intervenții ieșite din comun, ba din contra, unele sunt foarte uzuale. Mi le-am făcut pentru mine. E normal să arăt bine. Sunt femeie și trebuie să am grijă de mine. Acum nu mai am nevoie de make-up, poate doar fond de ten. Mi-am dorit sprâncene mai conturate, mai dese și o altă formă, iar prietena mea, Elisabeta Vlădescu, mi-a făcut cele mai frumoase sprâncene. Sunt mulțumită și de buze. Urmează să se vadă rezultatul în câteva zile, acum sunt puțin umflată", a mai spus Maria Constantin pentru sursa citată anterior.

Maria Constantin, după procedura la nivelul buzelor și sprâncenelor [Sursa foto: Instagram]

Artista și-a pus silicoane în urmă cu un an

De asemenea, o altă intervenție pe care Maria Constantin a făcut-o a fost cea de la nivelul sânilor, mai precis în urmă cu un an, blondina a trecut printr-o operație de silicoane.

Totodată, cântăreață a explicat că și această intervenție a fost necesară pentru ea, nu neapărat că și-ar fi dorit un bust mai generos, ci pentru că a trecut printr-o naștere și prin perioada de alăptat, motiv pentru care voia doar să-și facă o ridicare a sânilor.

“Eu nu am avut nevoie de sâni mari, ci mi-am dorit doar ridicare. După naştere, corpul trece prin anumite transformări, mai ales dacă alăptezi o perioadă îndelungată sau dacă slăbeşti sau te îngraşi brusc. Mi s-a spus clar că este posibilă această intervenţie doar cu ajutorul implantului. Domnul doctor Pascal Dameh a ales un implant ergonomic. Nu am avut dureri deloc. Poate doar din cauza benzii care se pune peste sâni am avut un disconfort, în rest totul este ok, mă simt foarte bine”, a povestit Maria Constantin, în urmă cu un an, după intervenția suferită.

Marcel Toader și Maria Constantin, înainte de intervențiile estetice

Cântăreața și-a îmbunătățit și dantura

Așadar, recent, Maria Constantin a apelat și la ajutorul unui medic stomatolog cunoscut pentru procedurile de igienizare și albire a dinților pentru a-și îmbunătăți dantura.

Maria Constantin este într-o relație cu Robert Stoica de trei ani, iar cei doi sunt extrem de fericiți împreună, mai ales că bat clopotele de nuntă pentru ce doi amorezi. Artista și partenerul ar fi trebuit să-și unească destinele în acest an, însă aceștia au reprogramat fericitul eveniment pentru anul viitor.

