Maria Ghinea, mărturii cutremurătoare despre fostul soț: "Îmi făcuse o spânzurătoare și mă aștepta". Cine a salvat-o după ce a fost împușcată în cap

Viața amoroasă a artistei nu a fost niciodată una prea bună. Maria Ghinea a traversat momente cumplite în trecut, atunci când fostul soț a amenințat-o cu moartea.

Artista s-a confruntat cu infidelități, iar soțul gelos a fost gata să o omoare.

Celebra cântăreața a fost invitată la În oglindă cu Mihai Ghiță, acolo unde a vorbit despre momentele traumatizante din fostul mariaj. Bărbatul care i-a fost alături îi pregătise o spânzurătoare, iar cel care i-a spus asta a fost tocmai fiul său.

Maria Ghinea, momente cumplite alături de fostul soț

Fostul soț al artistei, originar din Iugoslavia a supus-o unor violențe de neimaginat. Artista a fost amenințată cu moartea și chiar împușcată de bărbatul care i-a fost alături. Interpreta de muzică populară a povestit la În oglindă cu Mihai Ghiță că fostul soț îi pregătise într-o zi o spânzurătoare și o aștepta în curte, acolo unde ar fi intenționat să o ucidă.

Cel care i-a salvat viața în acel moment a fost fiul ei. Băiatul i-a spus ce a văzut așa că artista a încercat să fugă pe scări pentru a nu se întâlnit cu bărbatul.

"Au avut o copilărie traumatizantă.(...) Pe 8 aprilie a vrut să mă spânzure. În casa în care am locuit cu el, aveam un garaj la parter și garajul avea o grindă care era proiectată pentru a fi un service auto. Era o grindă foarte rezistentă. A luat niște cabluri de curent pe care le-a legat acolo și Alexandru care era mai mare a venit la mine și mi-a zis să nu cobor din casă. El văzuse ce pregătise acolo și mi-a spus că el mi-a pregătit o spânzurătoare.

În seara aia făceam orice îmi cerea, numai să contracarez răutatea lui. Nu puteam fugi. Era ca o umbră pentru mine", a dezvăluit Maria Ghinea, cu ochii în lacrimi.

Maria Ghinea, invitată la În oglindă [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria Ghinea, împușcată în cap de bărbatul cu care era măritată

Maria Ghinea a fost împușcată de fostul soț în cap. Interpreta de muzică populară a ajuns la spital după ce bărbatul a mai ținut-o două ore în casă. Fostul soț al artistei a fost acuzat de tentativă de omor, iar ulterior a fost condamnat la închisoare.

"L-am sunat pe colegul meu, a răspuns soția lui și i-am spus că nu mă mai duc la Scornicești să aflu ora de plecare la concert. Ea din modul meu de a mă adresa și-a dat seama că e o problemă. M-a întrebat dacă am probleme și am zis da.

Văzând că eu sunt altfel decât și-ar fi închipuit el, m-a trimis să îi fac o cafea. M-am dus(...) a început să mă și înjure, i-am pus cafeaua, dar nu îmi plăcea privirea lui. Avea o privire pe care nu o mai văzusem. Era ca și cum aștepta să greșesc să mă omoare.(...) Am prins un moment de neatenție și am fugit pe scări. M-a prins de păr și a trebuit să mă opresc și în momentul în care m-a prins, a zis că are ac de cojocul meu.

În hol aveam m-a împins pe un fotoliu(...) Știind că trebuie să plec în turneu în Irak, am zis că am nevoie de față, fie că îmi dă, dar să nu îmi dea în față. Am crezut că o să mă pocnească. Am pus mâna la ochi și într-o fracțiunea de secundă am întors capu. Nu am văzut pistolul. EL îmi spusese pistolul în frunte, au am mișcat capul și a rămas glonțul în corpul parietal dreapta al creierului. De acolo nu mai știu nimic. Dumnezeu a făcut să fie bine pentru mine că el își dorea atât de tare să mor că m-a plimbat prin toată casa cu rana în jos. Am pierdut foarte mult sânge și când s-a săturat de plimbat s-a dus la fata care era în bar de serviciu și a zis că m-a omorât", a detaliat Maria Ghinea în platoul În oglindă.

Maria Ghinea și Mihai Ghiță în platoul În oglindă [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a ajuns artista să se căsătorească cu bărbatul care i-a distrus viața

Celebra interpretă de muzică populară i-a mărturisit lui Mihai Ghiță cum a ajuns să se căsătorească cu bărbatul care i-a marcat viața și care a împușcat-o în cap.

Maria Ghinea a avut parte de o căsnicie traumatizantă, iar dincolo de violențele și momentele cumplite, au existat și o serie de infidelități. Fostul soț a înșelat-o în repetate rânduri, iar prima dată a descoperit că este înșelată chiar înainte să se căsătorească civil.

Oficializarea relației la starea civile a venit imediat după ce a fost înșelată, fostul soț spunând că a înșelat-o tocmai pentru că ea nu și-a dorit să își asume relația printr-o căsnicie.

" El era foarte fericit că eu am spus da, era o diferență de 20 de ani între noi. Diferența dintre mine și primul soț era de 6 ani și am zis că am nevoie de un om matur, care să mă protejeze, care să fie cel mai bun prieten. Să am curajul să vorbesc cu el tot ceea ce nu pot spune nimănui. Părea a fi acel om. Am făcut doar cununie civilă, dar după o iertare.

Eu, în perioada în care am stat la țară, am deschis un bar și o alimentară și el se încurcase cu fata din bar. Am avut un dialog cu ea și i-am zis să îmi spună ea, mai mică decât mine cu 10 ani și mai mică ca el cu 30 de ani dacă l-a întrebat vreodată dacă vrea să o ia de soție sau vrea să fie doar o... o perioadă scurtă de timp împreună.

Ea s-a supărat și s-a dus și i-a spus. El cumva în momentul ala ne-a dat pe amândouă afară, eu m-am dus la ea și i-am spus că dacă consideră că nu are nimic cu el să considere că niciodată nu i-am spus. I-am spus că dacă are ceva cu el, să îmi lase cheile și să plece. A stat vreo oră, mi-a adus cheile și a plecat. După momentul asta a plecat și el, iar eu i-am strâns lucrurile.(...) Aveam deja un copil, nu am vrut să mă mărit de la început pentru că pentru mine nu o foaie ține căsnicia.

S-a întors și mi-a reproșat că face astfel de lucruri pentru că eu nu vreau să mă legitimez cu el. Am stat, am cumpătat și am decis să mă căsătoresc civil ca să îi demonstrez că eu chiar îl iubesc", a mărturisit ea, la În oglindă.

