Maria Ilioiu pozează sexy în bucătărie! ”Mă apuc de gătit”

In articol:

Numai că, cea mai sexy ispită nu se dezminte. Maria Ilioiu s-a pozat extremd e sexy în bucătărie și deși după cum e îmbrăcată ai zice că e la piscină mai degrabă decât lângă aragaz, roșcata susține că se apucă de gătit.

Nu are însă lângă ea nici o legumă, nici un aliment, așa că așteptm următorul pictorial pentru a afla și ce gătește.

Citeste si: Cine este iubitul Mariei Ilioiu, de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Maria Ilioiu și-a micșorat buzele

După ce a devenit cunoscută ca ispită într-un show din Thailanda, Maria Ilioiu a fost concurentă la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. În timpul show-ului de fashion, Maria ilioiu și-a scos micșorat buzele, intervenție la care a apelat după ce s-a văzut la televizor și a realizat că acestea sunt mult prea mari.

„Sincer, m-am văzut și eu pe televizor și se vedea că sunt foarte exagerată. Televizorul este cea mai bună oglindă. Acolo îți poți da seama... Mi-am dat seama că este exagerat. Într-adevăr, eu nu am vrut să exagerez, eu doar am vrut să repar pentru că aveam o gâlmă și am zis să pun și în partea cealaltă, să fie buzele simetrice”, a explicat Maria Ilioiu după ce a decis să-și scoată acidul din buze. Însă a ținut să precizeze că se oprește aici, și nu va mai micșora nimic altceva, făcând referire la sânii siliconați care artrag toate privirile.