Maria Ilioiu rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Dinu Maxer! Fosta ispită nu s-a mai abținut: „El mă privea într-un fel”

Dinu Maxer este în prezent un bărbat singur și profită la maxim de statutul de burlac, astfel că nimeni și nimic nu-l mai ține acum să intre în vorbă cu diferite doamne și domnișoare. Ei bine, despre acest lucru a vorbit chiar fosta ispită Maria Ilioiu, care a făcut o serie de declarații despre întâlnirea pe care a avut-o cu artistul la un eveniment.

Tânăra spune că nu îl cunoștea pe Dinu Maxer, însă au făcut cunoștință și au stat de vorbă preț de câteva minute, purtând o discuție despre un proiect. La un moment dat, însă, blondina a mai precizat că a observat că bărbatul o privea într-un fel, însă ea nu a dorit să dea curs.

Au continuat, însă, o discuție și pe o rețea de socializare, însă nu pentru mult timp, Maria Ilioiu precizând că Dinu Maxer nu este genul ei.

”Nu îl cunoșteam, am stat de vorbă cinci minute, am vorbit despre un proiect și cam atât. Intr-adevăr, el mă privea într-un fel. Atunci s-a întâmplat să avem prieteni comuni. Nu am mai vorbit, am vorbit pe Instagram, mi-a zis că pleacă în Dubai. Nu este genul meu de bărbat.”, a declarat Maria Ilioiu, pentru un post TV.

Păstrează sau nu Deea numele de familie al fostului soț

Invitat în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, Dinu Maxer a fost mai sincer ca niciodată și a făcut o serie de dezvăluiri, fără perdea, din viața sa personală și, fără rețineri, a vorbit chiar și despre divorțul de mama copiilor săi, Deea Maxer.

Cu toate acestea, însă, întrebat de către moderatoarea emisiunii, Bianca Drăgușanu, dacă fosta soție a cerut să păstreze numele de familie, respectiv Maxer, chiar și după divorț, bărbatul a decis să nu facă nicio dezvăluire privind acest aspect.

"Nu o să vă răspund la întrebare asta, îmi pare rău", a spus Dinu Maxer, atunci când a fost întrebat de către Bianca Drăgușanu dacă Deea a cerut să păstreze numele de Maxer.

Dinu și Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]