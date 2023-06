"Trebuie să recunosc că ne-am aruncat într-o aventură sexuală". Ce s-a întâmplat în dormitorul Deei și al lui Dinu Maxer, cu doar câteva săptămâni înainte de divorț

In articol:

Invitat la "Detectorul de minciuni", Dinu Maxer și-a pus sufletul pe tavă și a fost extrem de sincer cu privire la divorțul anului. Artistul a avut parte de întrebări mai puțin comode, însă a răspuns fără ocolișuri chiar și la cele mai picante dintre ele!

Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer a fost una dintre cele mai răsunătoare despărțiri ale ultimilor ani. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca cei doi soți să își spună adio, iar zvonurile și știrile au circulat în mod constant. Invitat în emisiunea Biancăi Drăgușanu, Dinu a dat toate cărțile pe față și a răspuns, clar, fiecărei întrebări.

Soții Maxer au făcut eforturi mari ca să își salveze căsnicia, însă din păcate au decis să meargă pe drumuri separate.

Deea și Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]

Dinu Maxer, detalii picante din relația cu Deea

Una dintre întrebările picante la care a fost supus Dinu Maxer a fost "după mulți ani de căsătorie, sexul rămâne la fel de bun?". Artistul a stat puțin pe gânduri și a răspuns cât de sincer a putut.

Vedeta a făcut dezvăluiri picante, care s-au întâmplat chiar înainte de divorț.

"În momentul în care am conștientizat că suntem colegi de apartament și că dormim spate în spate, ne-am întrebat ce face: divorțăm sau ne mai dăm o șansă?!

În momentul acela evident... realizam că nu e ok relația între noi, dar nu acceptam niciodată să mă despart de Deea și nu posesivitate, dar copiii, brand-ul Maxer, viața pe care o aveam și care era una frumoasă și construită, muncită împreună. Nu am fost de acord, ea m-a lăsat să o curtez și am reușit și trebuie să recunosc că ne-am aruncat într-o aventură sexuală", a explicat Dinu Maxer, la "Detectorul de minciuni".

Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]

Deea și Dinu Maxer, escapadă la Amsterdam înainte de divorț

Dinu a continuat și a explicat cum au încercat să se reconecteze cei doi îndrăgostiți, iar o escapadă la Amsterdam se pare că nu a lipsit de pe listă. Pentru cupluri care cred că viața intimă se strică după căsnicie, vedeta se pare că are un sfat.

"În momentul în care am acceptat să ieșim din conidian, inclusiv cu o escapadă la Amsterdam care ar trebui să se concretizeze într-un roman.. l-ar citi toată lumea și alte chestii de genul acesta, îmi e și rușine să mă uit în ochii voștri!

Trebuie să recunosc că dacă nu regret cumva divorțul, nu-l regret din prisma ultimelor luni petrecute în care întrebare ta, "dacă sexul este la fel de bun"... nu mai eram noi. Parcă eram doi tineri, reconectarea noastră intimă a fost la un nivel atât de mare, în cât mie îmi e teamă că nu o să-l mai ating niciodată cu nimeni.

La întrebarea ta aș spune: Nu mai era ok până în august, dar după august mi-a depășit orice imaginație. Nu știu ce să zic... e greu", a mai continuat Dinu Maxer.

