Maria Ilioiu vrea ca-n 2023 să facă primul million de euro: ”Să devin cea mai puternică femeie din România” Blonda face declarații controversate despre viața amoroasă

Maria Ilioiu s-a făcut remarcată prin prisma emisiunilor TV pe care le-a bifat, dar și a scandalurilor mondene în care a fost implicată.

Acum, însă, s-a cam retras din lumina reflectoarelor și preferă să aibă o viață cât mai privată, cel puțin pe plan personal.

Maria Ilioiu are planuri mari pentru 2023

Astfel că, întrebată dacă este sau nu într-o relație la momentul actual, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a dat un răspuns controversat.

Este când vrea și când are nevoie de cineva alături și la fel procedează și când își dorește libertate și singurătate. Deci, totul se face când și cum vrea sufletul lui, pesemne că partenerul îi acceptă toate mofturile.

”Sunt la fel, câteodată sunt singură, câteodată în relație, depinde cum îmi convine. Când vreau sunt singură, când vreau pe cineva în viața mea sunt împreună cu persoana aceea, când nu mai vreau, mă despart. Vreau să îmi păstrez pentru mine viața amoroasă”, a spus Maria Ilioiu, conform Spynews.

Și pentru că iubește doar când are chef, fosta ispită recunoaște că niciodată nu s-a visat mireasă sau vreo femeie de casă.

Nu ar spune ”pas” unei vieți de familie, dar pentru moment preferă să se concentreze pe carieră și bani, căci astea îi oferă cea mai mare satisfacție.

”Nu m-am visat niciodată în viața mea mireasă. Pentru mine cea mai mare satisfacție e cea pe domeniul profesional. Mă interesează mai mult să mă afirm profesional, să fiu un om în față decât să-mi fac o familie cu 4 copii și să mă plafonez. Momentan nu e pe lista dorințe, dacă se va întâmpla n-aș zice nu la copii, dar nu fac o prioritate din asta. Pe mine viața profesională mă aprinde, mă încântă, pentru asta trăiesc și așa am fost mereu”, a mai zis vedeta.

Și cum gândul îi este la avere și evoluție profesională, Maria Ilioiu spune că acum, după doi ani grei, simte că a venit momentul care îi va schimba viața în bine.

Cifra trei o influențează foarte mult și speră, crede și visează că în anul 2023 va ajunge să atingă primul milion de euro făcut din afacerea cu haine pe care o conduce.

Ba mai mult decât atât, vrea să devină nu una dintre, ci cea mai puternică femeie din România, fiind sigură că ceva măreț o așteaptă la orizont.

De altfel, când toate acestea i se vor îndeplini, Maria Ilioiu a mărturisit că va ieși public și va vorbi despre reușitele sale, pentru a deveni un model și pentru alte tinere dornice de o viață trăită în lux și opulență.

”Am avut doi ani foarte grei în viață, dar simt că ușor, ușor încep să mă relaxez, simt că renasc ca pasărea Pheonix din propria cenușă, așa simt. Vreau să fie cel mai frumos an din viața mea, simt că voi radia anul acesta, simt că mă voi împlini 100% ca femeie și vreau să fac și primul milion de euro. Vreau să devin cea mai puternică femeie din România. Când aflu secretul o să vă anunț și pe voi(...) Știi ce e interesant, nu am o explicație pentru șirul de 3 care mi se întâmplă. Eu sunt născută pe 3, în luna a treia, am împlinit 33 de ani în 2023. E un șir de trei și nu știu ce se va întâmpla, o să mă duc la un numerolog ceva. Presimt că se va întâmpla ceva bine”, a mai spus ea.