Marian Aliuță a mai călcat strâmb, dar nu s-a gândit niciodată la divorț. Cum au reușit el și soția lui să rămână împreună, chiar și după 27 de ani de căsnicie: "Mă prindea, se întâmpla să audă din ziare"

Marian Aliuță se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din țara noastră. Fostul jucător de la Steaua se poate declara un bărbat împlinit atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. De-a lungul timpului, a reușit să-și clădească o carieră de succes în lumea sportului românesc, motiv pentru care fanii l-au apreciat întotdeauna datorită parcursului său profesional.

El și soția sa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 27 de ani. Chiar dacă au fost momente când fostul fotbalist a călcat strâmb în relație, între cei doi nu au fost niciodată discuții legate de divorț.

Marian Aliuță, despre provocările din căsnicia sa

Când vine vorba despre familia sa, Marian Aliuță nu își mai încape în piele de bucurie. Fostul fotbalist de la Steaua se consideră un soț și un tată împlinit, mai ales că are trei copii. Mai mult, are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale pe care o iubește foarte mult. Sportivul a recunoscut că în căsnicia lor au existat suișuri și coborâșuri, însă au reușit să treacă împreună peste toate obstacolele, fiind o familie extrem de unită.

Marian Aliuță și soția sa au un mariaj de aproape trei decenii și, deși au existat perioade în care fostul fotbalist a făcut mai multe greșeli și a călcat strâmb în relație, se pare că acele vremuri sunt demult apuse.

„Marian Aliuță: Eu, din punctul meu de vedere, mă consider împlinit. De ce mă consider împlinit? În primul rând am familie, am trei copii, am o nevastă care mă iubește, o iubesc.

Adrian Pitu: O știu pe nevasta-sa, e unicată și știu că te iubește și o iubești (n red. către Marian Aliuță)

Marian Aliuță: Pai avem 27 de ani împreună, n-a existat niciodată când făceam greșeli, că am făcut o mie de greșeli, să fi fost vreodată problema de divorț. Mă prindea, că se mai întâmpla să audă din ziare. Nu vorbea cu mine trei, patru, cinci zile, după care era o normalitate. Eu cred în continuare că a fost darul lui Dumnezeu pentru mine, ca ea să mă aștepte pe mine, să mergem pe același drum.”, a mărturisit Marian Aliuță în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu.