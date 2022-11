Bănel Nicoliță trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita misterioasă! Marian Aliuță l-a dat de gol pe fotbalist: „Lumea este foarte rea”

In articol:

Bănel Nicoliță este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din țara noastră. Sportivul trăiește viața din plin și are grijă să se bucure de fiecare moment.

Cu ceva timp în urmă, în mediul online au apărut diferite zvonuri care spuneau că între el și Vica Blochina ar fi mai mult decât prietenie. Iată însă că nu este nici pe departe așa.

Bănel Nicoliță a spus lucrurilor pe nume: „Nu am avut și nici n-o să am vreodată”

Bănel Nicoliță și Marian Auliță au fost invitați în cea mai recentă ediție a emisiunii online „Fiță cu Adiță”, ce poate fi vizionată pe canalul de YouTube theXclusive.

Fiidcă a fost un subiect intens discutat în trecut, Adiță l-a întrebat direct pe Bănel dacă a existat vreodată o legătură amoroasă între el și Vica Blochina.

Fostul mijlocaș de la Steaua spune însă că nici nu se pune problema de așa ceva și că este doar prieten foarte bun cu fosta iubită a lui Victor Pițurcă.

Adiță: „Ai avut vreo treabă cu Vica?”

Bănel Nicoliță: „Nu, jur! Nu am avut și nici n-o să am vreodată, nu există. Lumea este foarte rea. Relația mea cu ea e doar o relație de prietenie, atât! Puteți să mă combinați cu oricine, dar cu Vica nu există absolut nimic!”

Marian Aliuță: „Știi ce se întâmplă? Vica e de caterincă, râzi, glumești, dar nu... exclus.”

Bănel Nicoliță: „Femeia e de viață, e super ok, prietenoasă, nu mai dați greșit, că sunt oameni care nu citesc și cred. E urât, mai ales pentru ea care are copil, eu, la fel, am copii și stau cu ea la masă și mai stau și cu prietena mea. E urât, când știu că am stat toți împreună la masă și să zici că eu umblu cu ea. Nu există așa ceva!”, a fost discuția dintre cei trei.

Bănel Nicoliță, fericit alături de iubita misterioasă

Chiar dacă nu are o relație cu Vica, asta nu înseamnă că sportivul nu iubește. Acesta are o parteneră, cu care se înțelege de minune însă pe care o ferește de ochii presei.

Adiță: „Cum ești cu prietena?”

Bănel Nicoliță: „Sunt foarte bine, mulțumim lui Dumnezeu. E o relație frumoasă.”

Marian Aliuță: „Să știi că eu chiar i-am văzut împreună și se înțeleg bine și se vede că îl iubește. Eu ce văd de afară”, au lămurit situația Nicoliță și Aliuță.