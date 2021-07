Marian Vanghelie rupe tăcerea și vorbește despre relația cu soția sa Oana Mizil: "Eu ca lider pot să mă bat cu oricine, dar familia trebuie să fie în alt peisaj"

Marian Vanghelie și Oana Mizil [Sursa foto: Facebook] 12:38, iul 26, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

În presă au apărut informații că Oana Mizil a ajuns la spital după ce ar fi fost agresată de Marian Vanghelie. În urmă cu câteva săptămâni, Marian Vanghelie a vorbit despre relația cu soția sa în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Marian Vanghelie, amănunte din viața de familie

El a răspuns mai multor întrebări incomode și nu a lăsat să se înțeleagă că în frelația cu soția sa ar exista probleme.

Marian Vanghelie și-a cunoscut prima soție la 18 ani, au fost împreună aproape trei decenii și au împreună un băiat.

În ianuarie 2012 a apărut zvonul că ar trăi o poveste cu Oana Mizil. Nimeni nu a crezut, dar imaginile surprinse de paparazzi au confirmat relația dintre cei doi. Ulterior, Marian Vanghelia și-a asumat relația cu Oana Mizil.

Marian Vanghelie a răspuns celor mai incomode întrebări[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Oana Mizil a ajuns de urgență la spital, după ce a fost bătută de Marian Vanghelie! A fost emis un ordin de protecție provizoriu

Citeste si: Lidia Bejenaru, soția maestrului Nicolae Botgros, a murit- bzi.ro

"Atât soțul ei, cât și soția mea sunt două persoane care știu de faptul că noi avem o relație. Nu am ascuns nimic. Relația cu soția mea este una civilizată. Am stabilit deja de un an de zile că această relație nu mai poate funcționa în acest ritm.", spunea Marian Vanghelie în momentul în acre și-a asumat relația.

Marian Vanghelie a lămurit situația și a spus că nu și-a părăsit prima soție pentru Oana Mizil.

"Sunt un bărbat care atunci când sunt cu o femeie o iubesc până la capăt. În momentul când am pus punct și am terminat, o iau de la capăt. Mi-am respectat, mi-am iubit prima soție, a fost o perioadă foarte frumoasă. Din păcate nu am reușit să-i ofer poate tot ceea ce trebuia din cauza programului meu pe o anumită perioadă când am făcut business, pe o altă perioadă când am început entiziasmat să fac politică.

Programul meu a fost de dimineață până noapte. Eu în momentul când am început cu Oana, nu mai aveam o relație cu soția mea. Nu m-a obligat nimic să recunosc, sunt un om care știu să-mi asum ceea ce vreau. Sunt bărbat, am curaj, nu îmi e frică de nimic decât de Dumnezeu. Am considerat că așa este civilizat. Dacă vreți să întrebați despre Oana, întrebați-mă pe mine de acum. Este cu mine și nu mai trebuie să dea Oana detalii asupra relațiilor noastre. Dacă aveți o problemă, înseamnă că aveți o problemă cu mine de acum.

Familia nu se discută la televizor. Eu ca lider pot să mă bat cu oricine, pot să ies, să intru în noroi, dar familia și copiii trebuie să fie într-un alt peisaj.", spunea Marian Vanghelie.

Citeste si: Marian Vanghelie, condamnat la închisoare. Cu ce pedeapsă s-a ales fostul primar al Sectorului 5

Oana Miliz a povestit cum s-a îndrăgostit de Marian Vanghelie

Oana Mizil, soția lui Marian Vanghelie[Sursa foto: Facebook]

Oana Mizil declara la începutul relației care sunt calitățile care au făcut-o să se îndrăgostească de Marian Vanghelie.

Citeste si: Marian Vanghelie este un om deștept? Răspunsul pe care i l-a dat lui Denise Rifai VIDEO

"Trăim o întâmplare umană specială, dar atât de obișnuită, care ne face fericiți și care nu supără pe ceilalți atât timp cât amândoi suntem niște oameni liberi. Voi și impresionată toată viața de calitățile lui, îmi place la Marian Tandrețea cu care mă înconjoară și pe care nu o bănuiam la prima vedere.", spunea Oana Mizil la începutul relației cu Marian Vanghelie.