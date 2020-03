Mariana de la Puterea Dragostei este din Republica Moldova, deși înainte de a ajunge în show-ul din Turcia, a stat în România. Concurenta ține mereu legătura cu mama si bunica ei, de care este extrem de atașată și care locuiesc într-o localitate din Moldova, țară afectată și ea de epidemia de coronavirus. Zilele trecute, Mariana de la Puterea dragostei a postat un mesaj controversat în care dă de înțeles că cineva din apropierea familiei ei este infectat cu coronavirus. În mesaj, Mariana nu este clară dacă este un apropiat al familiei ei sau doar cineva din localitatea în care este mama ei. ”Am vrut să mă duc acasă și am întrebat-o pe mămica dacă merg trenurile, mi-a spus că este coronavirus...”, este o parte dintr-un mesaj video al Marianei de la Puterea Dragostei, mesaj care se întrerupe brusc.

Conform datelor din presa moldoveană, până luni, 23 martie, în țara de peste Prut erau 94 de persoane diagnosticate cu coronavirus, iar dintre acestea 10 în stare gravă.

Mariana de la Puterea Dragostei, despre trecutul său dureros ”Tata m-a părăsit de la trei ani”

Mariana de la Puterea dragostei a vorbit despre trecutul său dureros într-un interviu pentru WOWbiz.ro și despre tatăl său.

"Tata m-a părăsit de la trei ani! De fapt, mama mea a divorțat de el atunci, pentru că, pur și simplu, nu se mai înțelegeau, iar el nu a mai venit să mă vadă niciodată. Nu știu care a fost motivul, de ce a luat decizia aceasta, fiindcă eu eram un copil, dar așa au stat lucrurile și eu nu le-am putut schimba", a declarat fosta Miss Moldova pentru WOWbiz.ro, apoi avea să mai specifice și de ce își iubește mama mai multe decât orice pe lume. "Toată lumea din localitatea micuță în care am locuit o consideră pe măicuța mea un părinte perfect. Ea mi-a oferit orice mi-am dorit, nu am dus lipsă de nimic. A făcut sacrificii pentru mine și de aceea, viața întreagă, am să îi mulțumesc. Îmi este atât de dor de ea acum, de sfaturi, de căldură, de orice îmi oferea ea", a conchis concurenta pentru WOWbiz.ro

Cu sinceritate, controversata concurenta avea să mai mărturisească un adevăr dureros din viața ei, de fapt o decizie luată în adolescență, într-un moment dificil, și anume… Mariana de la Puterea dragostei nu s-a dus la înmormântarea tatălui ei! ”El a murit când eu aveam 16 ani! Am aflat de la niște apropiați întâmplător. Recunosc, nu m-am dus însă la înmormântare, așa am considerat că este corect, nu mai simțeam nimic pentru el. Mă părăsise de așa de mult timp, nu se interesase niciodată de mine, uitase practic că exist, încât ar fi fost o falsitate să merg la funeralii. Am suferit mult în copilărie că nu a venit să mă vadă vreodată, de aceea, consider că mămicuța mea a fost și mamă și tata pentru mine, iar ea merită adevăratul meu respect", a povestit Mariana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.