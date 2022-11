Mariana Ionescu Căpitănescu face furori în costum de baie, la 53 de ani! Cum reușește interpreta de muzică populară să se mențină în formă: "De la o vârstă trebuie să ai mai multă grijă"

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din România. Se bucură de un succes răsunător și are o carieră impresionantă, însă atunci când vine vorba despre viața personală, prefera să fie întotdeauna discretă.

Totuși, cântăreața nu se ferește să se mândrească cu silueta de invidiat pe care o are, la 53 de ani.

Mariana Ionescu Căpitănescu face furori în costum de baie

Chiar dacă are de cele mai multe ori un program încărcat, Mariana Ionescu Căpitănescu nu uită să-și acorde timp pentru ea. Interpreta de muzică populară este destul de atentă atunci când vine vorba de silueta ei. Dovada o reprezintă chiar imaginile cu artista în costum de baie, publicate în mediul online.

Mariana Ionescu Căpitănescu face, însă, sacrificii pentru a arăta impecabil, la vârsta ei. Cântăreața este împătimită a sportului și practică yoga de 3 ani: "Yoga fac de 3 ani! A devenit o obișnuință mersul la yoga și mersul în aer liber și alergatul. Când obosesc, merg, și a devenit o necesitate pentru mine, un mod de viață! Practic yoga pentru relaxare, nu vreau să devin niciun guru, nu am de gând să fac într-un alt mod această practică, îmi face mie bine, este pentru relaxare și tonifiere.

Se pliază pe nevoile mele de relaxare, îmbin practica yoga cu mersul pe jos, plimbarea în parc aproape zilnică, atât cât îmi permite timpul. De la o vârstă trebuie să ai mai multă grijă ce mănânci și prin abstinență reușesc să mă mențin și cu greutatea cât de cât la linia de plutire. Nu așa cum mi-aș dori dar ținând cont de programul haotic pe care îl am, nu întotdeauna pot să mănânc la ore fixe, din cauză că nu am un program bine stabilit nici de somn, nici de a servi masa, dar e ok.", a mărturisit artista, pentru click.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Instagram]

Secretul care o ajută pe Mariana Ionescu Căpitănescu să se mențină în formă

Mariana Ionescu Căpitănescu a dezvăluit și cum reușește să aibă grijă de silueta ei. Artista spune că secretul constă într-o viață echilibrată, așa că încearcă să îmbine o alimentație sănătoasă cu mult sport: "Gătesc și ocolesc produsele procesate. Încerc ca ceea ce mănânc, referitor la carne și ouă, să le procur din surse sigure, mai mult de la micii producători de la țară. Nu mănânc seara, dar nu pot să spun că asta este o obișnuință pe care nu o încalc niciodată.(...) Îmi iese de cele mai multe ori. Eu duc o viață destul de echilibrată, normală!", a mai spus interpreta de muzică populară, pentru sursa menționată.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Instagram]