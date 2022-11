Petrică Mîțu Stoian i-a apărut în vis Marianei Ionescu Căpitănescu. Artista a povestit totul abia acum: "Era trist"

In articol:

A trecut un an de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, dar amintirea artistului este încă vie în sufletele celor care l-au iubit și care i-au apreciat muzica. Nici colegii de breaslă nu l-au uitat pe îndrăgitul interpret de muzică populară.

Mariana Ionescu Căpitănescu a povestit într-un interviu recent că l-a visat pe Petrică Mîțu Stoian în urmă cu ceva timp. Când s-a trezit, solista a rememorat, cu nostalgie, toate momentele frumoase, petrecute alături de bunul ei prieten.

Mariana Ionescu Căpitănescu: "Era trist! Îi pare rău că nu mai este printre noi!"

Petrică Mîțu Stoian i-a apărut în vis Marianei Ionescu Căpitănescu, la câteva luni după ce a murit. Și nu oricum, ci pe scenă, acolo unde artistul iubea să se afle de fiecare dată. Se pare, însă, că în vis nu era atât de fericit. O spune chiar interpreta, care crede că bunul ei prieten nu a fost pregătit să părăsească această lume: "Da, l-am și visat, da! Eram la un festival în Gorj și mă pregăteam să intru și l-am visat că aștepta și el să intre dar era pe o bancă, foarte trist, și eu l-am întrebat de ce e trist. Și el zicea: 'Sunt trist că, uite, mi-au spus să cânt mai puțin și eu sunt obișnuit să cânt publicului atât cât mă cere el! Și mi-au spus ăștia, (dar nu știu la ce se referea), probabil la organizatori, să cânt mai puțin!'. Era trist! Îi pare rău că nu mai este printre noi! Sunt convinsă de asta! Nu s-a întâmplat recent, acest vis l-am avut prin primăvară.

Eu de câte ori îmi amintesc de el, vă spun sincer că zic că viața este uneori nedreaptă. Petre a muncit toată viața până acum, a stat întotdeauna în alertă cu spectacole, înregistrări, activitatea lui particulară, mersul la angajamentele particulare și acum el se relaxa. Hotărâse să își aleagă evenimentele, tot spunea: "Nu mai merg la orice eveniment, pentru că eu până acum nu știam să zic nu!". Își dorea să își aleagă evenimentele, să le selecteze, să aibă un program artistic mai lejer, vroia să cânte mai puțin. Și când s-a hotărât să facă asta, ne-a părăsit cu totul!", a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru click.ro.

"Am fost în câteva rânduri la cimitir"

Întrebată dacă merge des la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian, Mariana Ionescu Căpitănescu a dezvăluit că a fost de câteva ori, însă a evitat acest lucru, pentru că nu se poate obișnui nici acum cu lipsa artistului: "Am fost în câteva rânduri la cimitir. Sinceră să fiu, îmi face foarte rău, devin, așa, pesimistă, nu mai ies din stare și am evitat să mă duc, dar acum, în această perioadă când se împlinește un an, o să merg din nou.

Îmi lipsește starea lui de spirit, pentru că avea un fel al lui de a fi. Era fără inhibiții, un tip foarte liber, ne făcea să râdem, vorbea, așa, în tot felul de contexte, ducea totul spre glumă și când ne concentram noi prea mult pentru un eveniment, pentru un spectacol, ceva, el oricând ne scotea din stare. Ne spunea că suntem profesioniști și să nu ne agităm prea mult pentru că o să ne iasă. Era tipul de om care lua anumite situații de viață în glumă și asta îmi lipsește. Mă scotea din starea aceea a mea, întotdeauna să fiu concentrată pe ceea ce fac. Îmi făcea bine.", a mai spus Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru sursa citată.