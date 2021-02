Marilena a părăsit Survivor România! Decizie fără precedent în tabăra Războinicilor: "Am fost nevoiți să luam decizia descalificării"

21:11, feb 18, 2021

Marilena, concurenta Războinicilor de la Survivor a fost descalificată, după un discurs emoțioant care a adus lacrimi în ochii ei și ai coechipierilor.

Daniel Pavel: Mai devreme erai o figură extrem de compusă, care anunța trăiri intense. Ce se întâmplă?

Marilena: Vreau să fiu sinceră, exact cum am făcut-o și până acum. În fiecare zi, de două săptămâni, nu mă mai regăsesc. nu mai pot să ies dintr-o stare în care am intrat foarte adânc și îmi vine să plâng încontinuu. Este foarte greu ce trăiesc eu în momentul de față aici și psihic am decăzut foarte mult. Ieșirea pe care am avut-o la consiliu, în loc să fiu bucuroasă, nu am putut să mă bucur de acel premiu să spun așa pentru că eu nu mai vreau să mai continui. Nu mai pot să continui psihic și nu mă mai motivează absolut nimic și îmi pare enorm de rău pentru echipa mea pentru că în ultimul rând eu chiar i-am tras în jos. Am simțit în ultimele zile că sunt acea verigă negativă și mă simt extrem de vinovată.

Legat de cei de acasă, le mulțumesc că m-au suținut, doar că i-am dezamăgit. Eu nu mai pot să continui, simt că nu mai pot efectiv. Nu mă mai țin picioarele, îmi amorțesc. În fiecare zi mă trezesc plângând și pot confirma și colegii. Nu mai pot! Vreau să îmi cer scuze că i-am dezamăgit și le mulțumesc că mau susținut, dar și aici și acasă voi facee ceea ce simt. E foarte importnat să fii sincer cu tine în interior. Am trăit cele mai intense clipe aici. Nu am mai trăit așa ceva niciodată și m-a făcut să depășesc anumite limite. Mă credeam o persoană mult mai tare, dar am descoperit că am un psihic foarte slab. Nu îmi este rușine să ridic mâna și să spun că nu mai pot. Nu îmi este rușine. Deși sunt o luptătoare și asta am vrut să dau dovadă tot timpul. În primele săptămâni am dat totul și cred că rezervele mele s-au terminat. Nu mai pot și nu mai vreau.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021

Războinica Marilena de la Survivor România a părăsit competiția

După ce a povestit printre lacrimi cât de greu i-a fost în ultima perioadă și că nu își mai dorește să continue competiția la Survivor România, Marilena de la Războinici a primit răspunsul pe care îl aștepta.

Daniel Pavel: Am înțeles, Marilena, însă decizia ta va duce la desclaificarea din competiția Survivor România. Suntem nevoiți să te descalificăm, astfel încât aventura ta la Survivor România se oprește în această seară, acum și aici. Te rog să îți iei rămas bun de la colegi. Drumul tău la Survivor se oprește aici, Marilena.

Marilena de la Războinici a fost descalificată și a părăsit competiția Survivor România 2021 în lacrimi. Și-a luat rămas bun de la colegii ei de echipă are au izbucnit și ei în plâns, apoi a plecat în aplauzele ambelor echipe.