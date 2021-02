Laura, iubita lui Sorin de la Survivor, despre scandalurile în care e implicat iubitul! „El nu are o minte din asta diabolică! E o aberație”

In articol:

Laura, iubita Sorin de la Survivor România a intrat în direct prin videocall în emisiunea „Ștafeta mixtă” din platoul WOWbiz.ro și a vorbit despre scandalurile în care este implicat Războinicul.

Deși a ieșit de două ori favorit, tânărul nu este simpatizat de toată lumea.

Mihaela, cea mai nouă concurentă din echipa Războinicilor, a fost eliminată la puțin timp după ce a ajuns în competiția din Republica Dominicană. Cu toate acestea, după ce a ieșit din emisiune, a vorbit despre Sorin, fostul ei coleg, despre care a spus că are o strategie și că a atras mai mulți coechipieri de partea lui.

„Aș vrea să o întreb pe Mihaela dacă a fost planul lui Sorin ca toată lumea să îi nominalizeze pe Alin și pe Marilena. Ea a spus că da, iar noi toți cei de acasă am văzut că nu a fost așa. Marilena s-a propus singură pentru că spunea că nu mai face față, iar Alin s-a propus singur ca un sacrificiu. Miahela a făcut aceste declarații care nu sunt reale și nu știu dacă pot să mai iau în seamă ce a spus după, răutățile despre echipă”, a

spus Laura, iubita Războinicului Sorin de la Survivor, despre declarațiile făcute de Mihaela, fosta concurentă.

Laura, iubita lui Sorin de la Războinici, despre alianțele din echipă

„Eu chiar cred în el, cred că a vrut să arate că este alături de echipă. Mie chiar îmi este simpatic. Am fost atentă după ce Sorin l-a nominalizat prima oară pe Alin am văzut că s-au ajutat pe traseu de fiecare dată. Nu știu de ce am făcut-o, dar pe traseu s-au ajutat la vreo trei jocuri.

Eu nu cred că Sorin are alianțe acolo. În prima săptămână era destul de bine văzut și primii care au făcut acolo alianță nu au fost Sorin sau grupul lui, ci Alin cu Albert și Lucian. EI s-au aliat și au avut un vot comun. La consiliul de nominalizare erau toți pierduți, dar ei trei au recunoscut că au vorbit și au decis să îl nominalizeze pe Sorin. Mi se pare că ei au creat un grup și s-au depărtat de echipă.

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

Citeste si: Situație fără precedent la Survivor România. Marilena și Alin Sălăjean sunt preferații publicului și nu părăsesc competiția Survivor România! Cine pleacă acasă

Citeste si: Cine este Sorin Pușcașu de la Survivor România 2021, sezonul 2. Fostul fotbalist este pregătit de luptă: „Mă simt norocos că pot participa”

Eu nu cred că Sorin a făcut un plan strategic și și-a făcut aliați, ci cred că cei de acolo l-au plăcut. El nu are o minte din asta diabolică și să încerce să îi convingă pe toți să fie de partea lui. Asta e o aberație. Cred că l-au plăcut colegii pentru felul lui de a fi”, a mai spus Laura, iubita Războinicului Sorin de la Survivor.

Războinicul Sorin de la Survivor România

De ce a fost Sorin de la Războinici nominalizat în primul Consiliu Survivor?

Laura a vorbit și despre motiul pentru care iubitul ei ar fi fost primul nominalizat din echipa Războinicilor de la Survivor România 2021.

„Cred că l-au văzut puternic. El nicio clipă nu a ales concurenți slabi și a fpcut-o pentru a-și depăși limitele. Nu s-a gândit strategic ca să aibă puncte. Putea să îi aleagă pe Costi Ioniță sau pe Moroșanu, care la început erau slabi. Putea să facă asta și să fie mai sus în statistică”, a spus Laura, iubita lui Sorin de la Survivor.

Citeste si: Daniela, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor România, primele declarații despre imaginile cu Faimosul plângând în hohote! „Nu mă așteptam să reacționeze așa”

Citeste si: Planul incredibil pus la cale de Alin de la Războinici pentru a-și cere iubita în căsătorie! Ce pariu a pus concurentul de la Survivor înainte să-i ceară mâna Dianei? Dezvăluiri exclusive

„Statisticile nu sunt neapărat relevante, pentru că el a pierdut la secundă. Nu înseamnă că este un concurent slab. Eu cred că mai ține și de noroc, iar eu pot să îl numesc un concurent care nu a avut noroc două săptămâni. Acum i-a revenit norocul”, a mai spus tânăra.