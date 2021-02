Cu ce se ocupă, acum, Georgiana, iubita lui Jador! Informații exclusive despre femeia care l-a făcut să plângă în hohote pe Faimos

In articol:

Mai exact, după ce Jador, înainte de a primi mesajul de la Georgiana, era decis să facă în așa fel să o uite pe frumoasa brunetă, lucrurile s-au schimbat radical, el cerând-o, practic, în căsătorie de la distanță, din Republica Dominicană, acolo unde manelistul luptă pentru echipa Faimoșilor la Survivor România 2021.

Citeste si: Topul Survivor România 2021! Cine este cel mai puternic Faimos?

Ceea ce nu se știe însă despre Georgiana este că, la ora actuală, ea face tot ce îi stă în puteri pentru a avea o carieră serioasă. Și încă o carieră în fața camerelor de luat vederi, cu strânse legături cu showbiz-ul. Dar, culmea, faptul că Jador este celebru în lumea muzicală românească nu a făcut-o pe Georgiana, (fosta) logodnică a Faimosului, să profite, așa cum, poate, ar fi făcut alte domnișoare. Așa că, de ceva vreme, ea a început de jos, ca reporter și redactor într-o televiziune mică, Georgiana fiind văzută de colegi ca o fată simplă, modestă și muncitoare.

Georgiana, iubita lui Jador, lucreaza in televiziune

”Vrea să ajungă prezentatoare Tv, trage tare pentru asta, dar nu a ajuns în televiziune ca iubita a lui Jador. Nu a vrut să ”ardă etapele”, a preferat să înceapă de jos, să învețe tot ce este de învățat și să se facă remarcată, iar apoi să spere la o emisiune sau la un post de prezentatoare TV”, ne-a

spus o sursă din televiziunea în care lucrează Georgiana, iubita Faimosului Jador.

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

Citeste si: Fara amor la prima întâlnire! Cât a durat până l-a lăsat Georgiana pe Jador s-o atingă intim? De asta vrea cântărețul s-o ia de nevastă

Mai mult decât atât, spun sursele noastre, Georgiana nu se laudă cu relațiile pe care și lea făcut, de-a lungul timpului,

Jador a înnebunit când a văzut mesajul de la Georgiana, la Survivor România 2021

în lumea muzicii și nici nu profită de faptul că este atât de apropiată de Jador.ne-a mai spus sursa citată.

Duminică seara, de Ziua Îndrăgostiților, Jador a izbucnit în lacrimi când a citit mesajul de la Georgiana și a dezvăluit că vrea s-o

ceară în căsătorie pentru că este femeia vieții lui., i-a transmis Georgiana lui Jador de la Faimoși.

Georgiana, iubita lui Jador, il iubeste pe Faimos

Citeste si: Care este meseria Georgianei, fosta iubită a lui Jador? Concurentul de la Survivor a vizitat-o aproape zilnic în ultimii doi ani

Iar mesajul primit l-a făcut pe Jador să înțeleagă că, de fapt, Georgiana îi este alături și la bine, dar și la rău, așa cum trebuie să fie niște parteneri de viață. „Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a spus Jador duminică, la Survivor România 2021.

Părinții lui Jador o plac pe Georgiana

”Știam povestea dintre el și Georgiana și mă bucur enorm de mult că și-a dat seama, în sfârșit, că viața lui fără ea nu se poate. Și mă bucur că l-am văzut așa, că o să realizeze că ea o să fie mama copiilor lui. L-am încurajat întotdeauna în această relație, dar vedeți cum sunt tinerii, ei se împacă, ei se ceartă. La un moment dat am renunțat să mă mai bag, am zis să decidă el că e viața lui. Mă bucur că emisiunea asta l-a făcut să vadă adevărul și să se gândească la viitorul lui, și la o familie.(...) Cu fata se cunoaște din facultate. Dar știți cum e Ionuț, azi cu una, mâine cu alta, iar fetei nu i-au convenit lucrurile astea. De aceea s-au certat, s-au împăcat. Aseară (n.red duminică) au dat dovadă amândoi că mai există ceva între ei. Atât cum s-a comportat Georgiana către Ionuț, dar și cum a reacționat Ionuț când a primit scrisoarea de la Georgiana...”, a spus tatăl lui Jador, Faimosul de la Survivor România 2021, în studioul WOWbiz.ro.