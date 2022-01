Marina, cea de-a doua fetiță lovită în accidentul de pe Bulevardul Laminorului, a fost externată. Detalii de ultimă oră despre starea ei de sănătate

In articol:

Tragedia de pe Bulevardul Laminorului s-a sfârșit cu moartea Raisei și rănirea gravă a Marinei, două eleve din Capitală, care au fost spulberate pe trecerea de pietoni de mașina poliției.

Din nefericire, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru prima dintre minore. În cazul celei de-a doua, însă, specialiștii au acționat imediat și au supus-o unei intervenții chirurgicale. În urmă cu puțin timp, Marina a fost externată, iar starea ei este una stabilă.

Colega Raisei se simte bine, după operația suferită la gambă

Marina, fetița care a scapăt cu zile în urma accidentului din Capitală, a fost transportată de urgență la spital. Medicii care au examinat-o au observat că minora suferise o fractură la gambă din cauza impactului puternic, așa că au decis să o supună unei intervenții chirurgicale.

Marina, cea de-a doua fetiță lovită pe trecere [Sursa foto: Facebook]

Acum, la câteva zile de la operație, colega Raisei a fost externată. Potrivit declarațiilor făcute de medici, starea ei de sănătate este una bună: "Fetița a fost externată, probabil este acasă. Nu au fost probleme majore, nu a avut complicații, a avut doar o fractură la gambă și a fost operată la Ortopedie. Este bine, a fost conștientă încă de la început.", a declarat Raluca Alexandru, unul dintre medicii care s-au ocupat de Marina, pentru libertatea.ro.

Imagine de pe camerele de supraveghere

Mama Marinei: "Plângea că o doare piciorul rău"

Familia Marinei a fost șocată atunci când a văzut-o pe micuță zăcând pe asfalt. Mama fetiței a dezvăluit recent, după întreaga tragedie, că fiica ei nu s-a putut mișca deloc până la venirea ambulanței, din cauza fracturii suferite: "M-am dus la ea și micuța plângea că o doare piciorul rău. Îi pusese cineva un pulover sub fund. I-am zis să nu se miște, că trebuie să vină salvarea, apoi a venit încă o salvare care a luat-o, a examinat-o să vadă dacă mai are și alte răni în afară de picior.

I-au imobilizat piciorul, după care am așteptat o altă ambulanță să vină, s-o ia, s-o transporte la spital. În timpul ăsta m-am dus la ambulanța în care era Raisa, am văzut că o resuscita, am strigat la ea să se trezească și asta a fost toată interacțiunea mea, apoi m-am întors la Marina.", a povestit mama Marinei, în emisiunea Mirelei Vaida.

