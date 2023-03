Marina Dina iubește din nou, după ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei. Fosta asistentă TV are planuri mari de viitor: „A fost o schimbare foarte mare”

In articol:

Marina Dina este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV s-a retras din lumina reflectoarelor în anul 2010 pentru a se ocupa în exclusivitate de familia sa, având doi copii gemeni. Acum, tânăra predă yoga, însă își dorește să își deschidă propria sală.

Marina Dina a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu tatăl copiilor săi timp de mai bine de 10 ani, însă din cauza neînțelegerilor cei doi au hotărât să se despartă și să meargă pe drumuri separate. Acum, fosta asistentă TV și-a găsit liniștea și dragostea de care avea nevoie în brațele altui bărbat și mărturisește că este cu adevărat o femeie împlinită. Vedeta a oferit primele declarații despre noul iubit!

Marina Dina iubește din nou

După despărțirea de fostul partener de viață, Marina Dina și-a regăsit dragostea alături de un nou bărbat. Vedeta se simte iubită și mărturisește că este mai fericită ca niciodată și are tot ce i-a lipsit până acum. Noul iubit o sprijină și reușește să îi aducă zâmbetul pe buze zi de zi.

Marina Dina și actualul iubit s-au cunoscut în sala unde preda ea yoga.

După o perioadă de timp în care s-a mutat la altă sală, vedeta a revenit și a reluat legătura cu bărbatul. Cei doi au început să petreacă mai mult timp împreună și au început să se cunoască mai bine. Așa a luat naștere și povestea lor de dragoste, acum fiind de nedespărțiți și având planuri de viitor.

” Sunt liniştită. Am ce aveam nevoie. Ne-am cunoscut pentru că el este antrenor în sala la care eu predam yoga. Aşa ne-am cunoscut. Deşi ne cunoşteam de ceva ani în urmă pentru că eu obişnuiam să merg la sala aceea, apoi am întrerupt acolo şi am mers în altă parte. A fost o perioadă scurtă şi am revenit să predau yoga la sala la care eu obişnuiam să merg. El era în continuare antrenor acolo şi am început să ne cunoaştem mai bine. E tare drăguţ aşa, să ai o relaţie cu cineva care îţi împărtăşeşte hobby-ul. De fapt, este un stil de viaţă, nu este un hobby. Este şi job pentru noi, dar este şi un lucru care ne face foarte mare plăcere şi să îl predăm, şi să îl practicăm”, a spus Marina Dina, pentru Antena Stars.

Marina Dina se simte împlinită lângă noul iubit

Vedeta este recunoscătoare pentru sprijinul oferit de iubitul său, fiindu-i alături într-o perioadă destul de dificilă pentru ea. Cei doi petrec mult timp împreună, însă nu s-au gândit deocamdată să treacă la pasul următor, și anume acela de a locui împreună.

Cu toate acestea, fosta asistentă TV recunoaște că viața ei s-a schimbat și este fericită, însă copiii sunt prioritari pentru ea și ar face orice să nu le lipsească nimic.

” A fost o schimbare foarte mare şi încă simt că na, am trecut de la un stil de viaţă la altul. Încă mă adaptez la noua viaţă.(...) Încă nu ne facem planuri să ne mutăm împreună pentru că încă nu e definitivată situaţia cu copiii şi atunci clar eu îi consider pe ei prioritari şi, în primul rând, sunt mamă. Pentru mine, ei reprezintă o prioritate şi încă nu am ajuns să ne gândim la mutatul împreună pentru că prima dată ar trebui să rezolv situaţia cu domiciliul copiilor. Ne este ok aşa momentan, petrecem foarte mult timp împreună oricum. Mi-a fost un mare sprijin în perioada asta. Aveam nevoie de cineva care să fie lângă mine pentru că nu e uşor şi el mi-a oferit asta. ”, a mai spus Marina Dina.