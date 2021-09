Marina Voica a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista: "Nu vreau să vă descriu..."

In articol:

În urmă cu doar o zi, Marina Voica a ajuns la spital de urgență. Artista a sunat la salvare, întrucât nu se simțea foarte bine, iar, la scurt timp, a fost transportată la unitatea spitalicească.

Cum se simte în aceste momente?

Marina Voica a anunțat că se confruntă cu noi probleme de sănătate. În urmă cu doar o zi, artista a ajuns la spital, din cauza unei toxiinfecții alimentare.

După ce a realizat că nu se simte deloc bine, a decis să sune la numărul de urgență. Deși nu a vrut să meargă la spital, în primă fază, medicii i-au sugerat că aceasta ar fi cea mai bună soluție. Ulterior, artista a fost transportată la spital.

”Sunt bine. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare ieri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă”, a spus Marina Voica.

Marina Voica a fost operată la inimă

În vârstă de 84 de ani, Marina Voica a suferit, de curând, o operație pe cord. Situația a fost cu atât mai complicată, întrucât avea leziuni severe la două dintre valvele inimii. Ținând cont de vârsta înaintată, mai multe unități medicale au refuzat-o pe aceasta.

„Este greu să vorbeşti despre o mare minune care s-a întâmplat aici: o operaţie pe inimă foarte grea, la o femeie de 84 de ani. Nu mă condamnaţi că vreau să trăiesc! Echipa spitalului şi doctorul Zoltan Galajda au făcut o operă de artă pe inima mea. N-am cuvinte, adevărată artă.

S-au purtat excepţional, cu profesionalism şi răbdare. Eu am încercat să nu creez dificultăţi.

A fost greu. Nu sunt încă restabilită complet, dar o să încep încet, încet. Sper să mă refac cât mai repede. Mulţumesc echipei care a făcut din inima mea una aproape nouă. O operaţie extraordinară”, a spus Marina Voicu, potrivit Adevărul.