Marina Voica nu primește pensie de la stat, așa cum credea toată lumea! Din ce a ajuns să trăiască, la 85 de ani? „Suferim, dar mergem înainte”

Marina Voica este una dintre cele mai cunoscute soliste de muzică ușoară din țara noastră. Deși are în spate o carieră impresionantă, clădită prin multă muncă, artista a ajuns să trăiască la 85 de ani doar cu ajutorul pensiei de urmaș, pe care o primește de când soțul ei

a decedat.

Marina Voica: "Nu mă plâng, chiar dacă nu am pensie de la stat"

Marina Voica nu s-a ales decât cu o indemnizație de merit din partea Ministerului Culturii după ce a petrecut zeci de ani pe scenă, în fața publicului. Cunoscuta solistă nu primește pensie de la stat din cauză că a fost artist liber profesionist. Chiar dacă veniturile ei sunt unele destul de mici pentru anii de muncă, vedeta spune că nu se plânge, ci se mulțumește cu pensia de urmaș, în valoare de 1.900 de lei: "Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (după moartea soțului său). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit, datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică.

Nu am probleme cu partea materială. Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră. Am dus o viață cu bucurii, cu necazuri, ducem o luptă permanent, ne facem că nu observăm ceea ce ar putea să fie rău, suferim dar mergem înainte că așa merge viața.", a declarat Marina Voica, pentru libertatea.ro.

Marina Voica, pregătită să revină pe scenă la 85 de ani

Au trecut mai bine de 15 ani de când Marina Voica a lăsat în spate agitația urbană și s-a retras la Breaza, acolo unde deține o casă. Chiar dacă în ultima perioadă artista a stat departe de scenă, ea a anunțat recent că tânjește după o revedere cu publicul. Din acest motiv, solista a luat hotărârea de a apărea din nou în lumina reflectoarelor, la 85 de ani.

Cei care își doresc să o asculte sunt invitați să participe la spectacolul ce se va organiza pe 6 martie la Sala Palatului, unde vor fi prezente și alte nume mari din industria muzicală: Stela Enache, Gabriel Dorobanțu, Nico, Anca Țurcașiu, Sanda Ladoși, Carmen Rădulescu, Vasile Muraru și Valentina Fătu, Daniel Iordăchioaie, Jean Paler și Anne’s.