Mario Fresh, prima reacție după zvonurile că s-ar fi despărțit de Alexia Eram: „Mare scandal..”

Mario Fresh și Alexia Eram formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de patru ani de zile. În ultima perioadă, ei au fost surprinși tot mai rar împreună, gest care le-a dat fanilor de gândit.

Ei au fost în vacanțe diferite, alături de prietenii lor apropiați.

Zvonurile că Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit n-au încetat să apară, iar niciunul dintre ei nu a rupt tăcerea. Într-un interviu recent pentru Teo Show, Mario Fresh le-a arătat telespectatorilor ce exerciții face la sală. El a fost supus unor întrebări legate despre iubita lui, semn că cei doi nu s-au despărțit. Întrebat cum a reușit fiica Andreei Esca să îl cucerească, cântărețul a mărturisit că prin naturalețea ei.

„Prin naturalețea ei. Suntem exact cum vedeți voi la televizor. Nu ne ascundem cu absolut nimic, comunicăm. Îmi aduc aminte când nu comunicam și iese și mai prost, mare scandal. Se întâmplă la un moment dat să uiți să comunici anumite lucruri. Am foarte mare încredere în ea, chair dacă merge în cea mai plină sală de băieți”, a fost răspunsul dat de Mario Fresh.

Artistul a mărturisit că nu prea există gelozii în relația lor, în contextul în care ei reușesc să comunice foarte mult orice neînțelegere.

a mai spus tânărul.

Ce planuri de viitor au Mario Fresh și Alexia Eram

Chiar dacă sunt tineri și au tot viitorul înainte, Mario Fresh și Alexia Eram au planuri mari de viitor.

Celebrul artist a mărturisit că își dorește să devină un tată tânăr.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a povestit cântărețul.