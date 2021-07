Mario Fresh se confruntă cu probleme de sănătate. "Nu pot să pun piciorul în pământ"

Mario Fresh [Sursa foto: Captură Instagram] 15:54, iul 8, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Artistul a apelat la ajutor de specialitate, după ce s-a trezit cu o durere groaznică la nivelul piciorului și nu l-a mai putut mișca.

Citeste si: Alexia Eram și Mario Fresh, la un pas de despărțire? Fiica Andreei Esca a confirmat

Iubitul Alexiei Eram nu se simte foarte bine

Mario le-a transmis celor care îl urmăresc că nu se simte foarte bine fizic și că are nevoie de îngrijirile medicilor, în urma unei dureri acute de picior. Cântărețul a povestit că ar fi mers să joace fotbal, însă pe moment nu a simțit absolut nimic.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

A doua zi, când s-a trezit, starea lui de sănătate nu era una bună, ci dimpotrivă, abia se putea mișca: "Am fost aseară la fotbal și am jucat, foarte bine, am plecat de acolo super ok, n-aveam absolut nimic și azi de dimineață m-am trezit și nu pot să pun piciorul stâng în pământ. Mă doare toată talpa, de la gleznă în jos, abia pot să-l mișc, nu știu ce am făcut." , a spus artistul pe pagina lui de Instagram.

Mario Fresh a apelat la ajutorul medicilor[Sursa foto: Captură Instagram]

Nu este prima problemă cu care Mario Fresh se confruntă

Mario Fresh nu apelează pentru prima oară la îngrijiri medicale. Iubitul Alexiei Eram a călcat de mai multe ori pragurile medicilor pentru niște dureri mai vechi pe care le avea la spate și care se resimțeau destul de puternic: "Sunt foarte fericit. După aproape cinci ani de stat cu niște dureri imense și niște arsuri pe partea asta lângă cervicală și trapez, astăzi e prima oară când e foarte relaxat băiatul ăsta, e super moale și nu mă mai doare. M-a durut atunci, pe moment, dar acum mă simt foarte bine", le povestea atunci Mario Fresh urmăritorilor.

Citeste si: Cu ce probleme se confruntă Alexia Eram! Motivul pentru care face terapie: „Plâng foarte des...”

Mario Fresh este un împătimit al sportului și face mișcare ori de câte ori are ocazia, acesta putând fi motivul principal pentru care, deseori, are nevoie de îngrijiri medicale.