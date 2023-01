Mario Simen a fost prădat de hoți! TikTokerul a rămas fără niciun ban pe card, așa că a ajuns la Poliție: „Individul se va alege cu dosar penal”

In articol:

Mario Simen a devenit cunoscut în mediul online prin atitudinea nonconformistă pe care a afișat-o pe rețelele de socializare. De această dată, tânărul nu și-a mai șocat urmăritorii prin postările sale controversate pentru publicul din țara noastră.

Acesta i-a lăsat cu gura căscată pe internauți după ce a dezvăluit prin ce a trecut cu o zi în urmă.

Mario Simen a depus plângere și speră să se facă dreptate

Mario Simen a fost jefuit. Întâmplarea nefericită s-a petrecut săptămâna aceasta și l-a lăsat fără cuvinte pe tânăr. Cu puțin timp înainte să se mute din țară, acesta a dezvăluit că a rămas fără niciun leu pe card, și asta pentru că persoana care i l-a sustras a și cheltuit deja toată sum existentă pe acesta.

„Ziua de azi e horror. Tocmai mi-a fost furat cardul și a folosit toți banii pe care îi aveam în cont... Evident prin plăți până în 100 de lei. Sunt 13 plăți de 80-95 de lei... faceți voi calculul. Astăzi mergem la poliție să fac plângere, cu banca deja am discutat și cardul este blocat”, a povestit Mario pe InstaStory.

Suma care i-a fost sustrasă ajunge undeva la 1000 de lei. Chiar dacă nu este o sumă enormă, băiatul a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i recupera. Acesta a mers la Poliție și a depus plângere, iar acum așteaptă să-și primească banii înapoi.

„Azi am fost să depun plângere împotriva celui care mi-a furat cardul și a cheltuit banii de pe card.(...) Plângerea a fost făcută, banii îi voi recupera într-o săptămână și individul se va alege cu dosar penal.”, le-a spus Mario Simen urmăritorilor lui de pe TikTok.

Din păcate, nu este prima dată când TikTokerul a avut parte de experiențe neplăcute. În trecut, acesta a fost atacat de un bărbat care i-a cerut suma de 200 de lei.

„ M-a amenințat și a spus că, dacă nu îi voi da banii, mă va înjunghia. În momentul acela am simțit o frică, am înlemnit foarte tare, pentru că a fost pentru prima dată în viața mea când am pățit așa ceva și nu știam cum să reacționez. Am făcut și un atac de panică, doar că nu eram conștient că făcusem un atac de panică și am simțit frica de moarte ”, a povestit el atunci.

