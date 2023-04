Marisa Paloma, soțul și fiica lor, infectați cu COVID: „Suntem praf”. Cum au ajuns cei trei să se îmbolnăvească brusc?

In articol:

După un weekend incendiar, familia Marisei Paloma a trecut acum de la extaz la agonie, căci cu toții au ieșit pozitiv la coronavirus.

Fosta câștigătoare de la „Bravo, ai stil” și soțul ei s-au distrat de mama focului în weekend-ul ce tocmai a trecut, atunci când și-au aniversat o bună prietenă, alături de toată crema lumii mondene.

Infectați cu COVID-19, după o petrecere fastuoasă

Doar că după o noapte nebună, bruneta a ajuns pe patul de spital. La primele ore ale dimineții, vedeta se fotografia cu perfuzia în mână, ca mai apoi, câteva ore mai târziu, să spună public că ea și soțul au fost diagnosticați cu virusul din China.

Simptomele nu sunt dintre cele mai ușoare, mai ales în cazul brunetei, care spune că mereu a avut probleme cu imunitatea, față de soțul ei, care are un organism mult mai puternic.

Astfel că acum, sub tratament fiind, cei trei sunt izolați pentru cinci zile, după care vor fi nevoiți să repete testele.

”Dimineața, undeva pe la 6, am plecat către spital fiindcă mă durea îngrozitor urechea. Înțeleg că este una dintre manifestările COVID-ului. Cum am ajuns la spital, m-au testat și după ce testul a ieșit pozitiv, m-au izolat și mi-au făcut o perfuzie cu paracetamol și vitamina C. Efectul a fost că mi s-a ameliorat durerea, în rest, suntem praf în continuare. Îmi curg ochii, nasul și am o stare de parcă m-a călcat trenul, am stare febrilă, deși nu am febră și mă simt slăbită. Liviu Stanciu este un pic mai bine, de când ne știm el are imunitatea mult mai ok decât a mea”, a scris Marisa Paloma, pe pagina sa de Instagram.

Doar că problema cea mai mare pentru cei doi soți, pe lângă starea lor de sănătate, este micuța Iris, care deja a început și ea să simtă efectele infecției cu COVID.

Febra și disconfortul din tot corpul pe care-l simte nu o lasă se să odihnească și îi sperie teribil pe părinți, motiv pentru care au decis acum să doarmă cu toții în aceeași cameră, fetița având propriul spațiu încă de când era un bebeluș.

” Iris de aseară a început să dea semne de disconfort în somn, azi de dimineață, la șapte, am schimbat-o și avea febră 38,3. Cred că abia acum începe…”, a mai adăugat fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”.

În această situație, cu întreaga familie bolnavă, după petrecerea de pomină și efectele acesteia, Liviu Stanciu a fost dur cu el și a mărturisit că astfel de lucruri se întâmplă când lași garda jos.

Soțul brunetei este foarte implicat în creșterea celei mici și extrem de atent la tot ce îi înconjoară pentru a nu o pune în pericol, doar că o mică scăpare, subliniază el, îi costă acum scump.

”Gata, avem toți. Degeaba analizez și iau în calcul toate riscurile în 99% din cazuri, dacă în 1% sunt un ficus și nu realizez că a ieși la un eveniment cu cetățeni în plin sezon de viroze este… cretin, imbecil, stupid”, a scris și Liviu Stanciu, în online, după ce a aflat că și fiica sa este pozitivă.