Marius Crăciun câștigă imunitatea în ultima semifinală de la Survivor România 2021. Maria Chițu și Zanni intră la votul publicului și riscă eliminarea din competiție

Marius Crăciun se califică în etapa următoare la Survivor România, după ce și-a adjudecat colanul de imunitate în cea de-a doua semifinală a competiției. Maria Chițu si Zanni vor avea parte de un consiliu tensionat, pentru că intră la votul publicului și riscă eliminarea în această seară.

Marius Crăciun câștigă imunitatea la Survivor România

Ultima semifinală de la Survivor România a fost cu noroc pentru Marius Crăciun, pentru că a reușit să câștige colanul de imunitate și să facă încă un pas uriaș către marea finală a competiției din Dominicană, din 10 iulie 2021.

„La primul joc m-am supărat, m-am enervat mai mult, dar încercam să stau doar calm, pentru că era singură variantă să reușesc să reziolv finalul ăsta. Sincer, mă simt foarte bine, relaxat, împlinit pentru ziua de azi, am tras de mine, am știut că dacă îmi pierd concentrarea pot să pierd jocul acesta, mă bucur că împărțim colanul (n.r- cu Andrei). O felicit și pe Maria, a jucat bine, dar concentrarea mi-a fost mie de ajutor”, a declarat Marius Crăciun.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să mă salvez. Păstrez frăția colanelor cu Andrei. Nu contează care ne vine mai bine, contreaza că suntem salvați pentru încă o zi. Era ultima șansă să nu intru la consiliu, în schimb acum nu știu ce să zic despre Maria și Zanni. Cumva avem anumite așteptări, dar am văzut multe surprize la consiliu, așa că mă aștept la orice. Important este că eu și Andrei suntem în siguranță. Acum vom vedea ce se va întâmplă la următorul consiliu”, a mai spus Războinicul.

Maria Chițu și Zanni se află pentru a doua oară la votul publicului, după ce ieri s-au salvat de la eliminare în detrimentul Elenei Marin.

Andrei Dascălu câștigă primul colan de imunitate din ultima semifinală la Survivor România

Andrei Dascălu se califică în etapa următoare și este mai aproape de marea finală Survivor România. „Mă bucur că mi-am asigurat locul printre ultimii trei și că mai am încă o șansă pentru a intra în finală. Încerc să mă motivez, să mă ridic singur, să îmi spun că dacă am pierdut două puncte pot să mă ridic. Am fost cu moralul la pământ după ce am pierdut primele puncte, dar mă bucur că mi-am revenit. Sper să câștige Marius al doilea colan de imunitate. Sunt foarte fericit, aștept să se lupte colegii mei și să vedem cine va câștiga”, a spus Războinicul.

„M-am rugat înainte de fiecare intrare, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Cred că am început să cred în Dumnezeu mai mult de când sunt la Survivor. M-am descurajat după primul joc, dar am reușit să mă calibrez apoi”, a mai spus Andrei Dascălu.