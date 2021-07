Marius Crăciun câștigă imunitatea și se califică în a doua semifinală la Survivor România 2021. „Uneori mă subestimez!”

Marius Crăciun 22:09, iul 8, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

S-a dat startul semifinalelor la Survivor România. Sâmbătă, 10 iulie, va avea loc Marea Finală a sezonului 2 și vom afla cine este desemnat câștigătorul competiției din Dominicană.

Marius Crăciun s-a calificat în a doua semifinală Survivor România

Marius Crăciun este în culmea fericirii după ce a câștigat imunitatea personală la Survivor România. Războinicul nu va intra la votul publicului în această seară și are un loc garantat în semifinala de vineri, 9 iulie.

Marius Crăciun de la Războinici

Marius Crăciun: Mă simt foarte bine, foarte dulce. La început când am văzut traseul și final, nu mă așteptam să fiu priceput la aruncările la coș. De-aia am avut o aruncare din oală, dar se pare că a funcționat. La prima intrare cu Maria știam că aruncă foarte bine și credeam că nu am nicio șansă. A fost un meci strâns, apoi cu Zanni am întors scorul și m-am calificat în finală cu Elena.

Știam că trebuie să rămân concentrat la fiecare aruncare de minge și am reușit. Uneori când mă subestimez reușesc să mă surprind, la unele aruncări. Resimt o durere de musculatură, dar mă bucur că astăzi am reușit să dau tot și m-am salvat astăzi. Îi felicit pe toți.

Zanni: Mă simt foarte prost, știu că sunt bun, mai trebuia doar să demonstrez.

La un moment dat nu mai..am fost varză. Știu că vor mai urma jocuri, o să văd ce va fi. M-am lovit puțin, sper să pot continua.

Elena Marin: Este frustrat și trist. Sunt foarte nervoasă și dezamăgită. Este greu, pentu că este presiunea mare.

Efortul e mare și își trebuie mult focus și chiar dacă le pui laolaltă nu reușești. Sper ca mâine să fiu mult mai bună ca azi.

Elena Marin

Încă un concurent se va salva astăzi în cel de-al doilea joc pentru imunitate. Ceilalți trei concurenți vor intra la votul publicului în consiliul de joi seara.

Cine este favorit la câștigarea sezonul 2 Survivor România

Deși casele de pariuri au anunțat concurentul cu cele mai mari șanse la câștigarea trofeului, marea finală se anunță plină de suprize și nu trebuie ratată. Zannidache este favoritul la pariuri pentru câștigarea competiției Survivor România, iar acesta ar putea lupta pentru marele premiu cu Marius Crăciun, arătau casele de pariuri pe 1 iulie.

Casă pariuri 1

Zanni – 2.50

Marius Crăciun – 4.00

Andrei Dascălu – 6.00

Maria Chițu – 8.00

Elena Marin – 8.00

Casă pariuri 2

Zanni – 2.30

Marius Crăciun – 4.00

Elena Marin – 6.00

Maria Chițu – 6.00

Andrei Dascău – 8.00

Deși protejatul lui Alex Velea este considerat concurentul cu cele mai multe șanse de a câștiga competiția din Republica Dominicană, telespectatorii sunt cei care decis deznodământul celui de-al doilea sezon. Așa cum s-a întâmplat de multe ori de la debutul concursului în luna ianuarie a acestui an, pot exista răsturnări de situație uimitoare.